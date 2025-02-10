Жена Канье Уэста попросила Бога смягчить сердце рэпера

Жена рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори на фоне провокационных высказываний супруга написала пост в соцсети X, в котором попросила Бога смягчить сердце мужа и наполнить его мудростью и добротой.

© @bianca_censori

На прошлой неделе Канье Уэст написал более сотни постов, где называл себя нацистом, признавался в любви к Адольфу Гитлеру и недоверии к евреям, даже если они его друзья, и обвинял бизнесмена Илона Маска, что тот украл у него нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа.

« Г о с п о д и , я о б р а щ а ю т е б е м о и м о л и т в ы о м у ж е с л ю б о в ь ю и з а б о т о й . С м я г ч и е г о с е р д ц е , н а п р а в ь е г о с л о в а , н а п о л н и е г о м у д р о с т ь ю и д о б р о т о й . З а щ и т и е г о о т б е д и н а п р а в ь к п о н и м а н и ю и у в а ж е н и ю в с е х л ю д е й » , — н а п и с а л а Ц е н з о р и .

Она заявила, что безусловно любит мужа, несмотря на различия между ними, и попросила Всевышнего укрепить связь между ними и помочь ей стать источником терпения и поддержки. Женщина также обратилась к Богу за благословлением для Израиля и всего еврейского народа.

Канье Уэст удалил аккаунт в социальной сети X

Ранее Уэста раскритиковали за то, что его супруга появилась на красной дорожке «Грэмми» в прозрачном платье, которое демонстрировало ее обнаженное тело. Общественность предположила, что рэпер мог заставить жену оголиться перед публикой.