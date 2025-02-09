Шаляпин рассказал о конфузе своей знакомой

Прохор Шаляпин вновь отправился отдыхать в теплые края. Конечно, не в одиночку, а традиционно в компании дам.

В микроблоге певец выкладывает отчеты о путешествии, в частности, он рассказал о морской прогулке, доставившей немало неприятностей его приятельнице, пишут 7days.

« П р и е х а л и н а э т о м ч у д е с н о м к а т а м а р а н е . Е д и н с т в е н н о е , о н о ч е н ь б ы с т р о м ч а л п о в о л н а м и д е в у ш к а с о в с е м м о л о д а я , л е т 7 0 , к о т о р а я с и д е л а с н а м и , п о т е р я л а п а р и к . У л е т е л . Н о ч т о д е л а т ь , т а к б ы в а е т » , - з а я в и л П р о х о р .

Ранее Прохор Шаляпин выкладывал жизнерадостные кадры с Маэ — одного из островов Сейшельского архипелага. Но стоимость роскошного отдыха певец озвучил впервые — доступным его, увы, не назовешь.