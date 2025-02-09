Шаляпин рассказал о конфузе своей знакомой
Прохор Шаляпин вновь отправился отдыхать в теплые края. Конечно, не в одиночку, а традиционно в компании дам.
В микроблоге певец выкладывает отчеты о путешествии, в частности, он рассказал о морской прогулке, доставившей немало неприятностей его приятельнице, пишут 7days.
«Приехали на этом чудесном катамаране. Единственное, он очень быстро мчал по волнам и девушка совсем молодая, лет 70, которая сидела с нами, потеряла парик. Улетел. Но что делать, так бывает», - заявил Прохор.
Ранее Прохор Шаляпин выкладывал жизнерадостные кадры с Маэ — одного из островов Сейшельского архипелага. Но стоимость роскошного отдыха певец озвучил впервые — доступным его, увы, не назовешь.
«Эта вилла на двоих — миллион шестьсот на неделю. Очень уютно и посмотрите, какой вид: выходишь — и сразу тебе такая красота»,- похвастался Прохор.