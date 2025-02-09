Погребняк посоветовала Шаляпину принести извинения Дубцовой
Прохор Шаляпин в эфире шоу Карины Нигай назвал Ирину Дубцову сбитой летчицей.
«Я честно могу это сказать. Я так считаю. Она нелицеприятно обо мне говорила. Я всегда старался о ней только хорошо, но не сегодня, потому что узнал кое-какие подробности. Можно бесконечно петь красивые песни, но если они вчерашнего дня, эти песни, – это песни вчерашнего дня. И ты с этим ничего не сделаешь: есть рейтинг и сегодняшняя реальность», – заявил Прохор
Мария Погребняк была возмущена словами Шаляпина, информирует портал Тhevoicemag.
«Обидно, когда кумиры падают с пьедестала. Мне очень нравился Прохор Шаляпин своей лёгкостью, тем самым озорным юмором, который будто растворяет любую грусть, прекрасным голосом. Сила мужчины не в том, чтобы унизить, а в том, чтобы поднять. Ирина — талантливая, сильная женщина, и ее достоинство не повод для ваших, острот. Мне трудно оправдать ваше хамство, которое прячется за харизмой. Прохор, может, стоит извиниться? Или вы уже окончательно "сбили" себя сами?» — эмоционально выступила Мария.
Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости переехали в Москву и поначалу помогали друг другу. Потом Шаляпин и Дубцова поссорились. Летом 2024 года Шаляпин рассказывал, что причиной из ссоры стало то, что он не приехал на прощание с матерью исполнительницы.