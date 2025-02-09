Погребняк посоветовала Шаляпину принести извинения Дубцовой

Прохор Шаляпин в эфире шоу Карины Нигай назвал Ирину Дубцову сбитой летчицей.

Погребняк посоветовала Шаляпину принести извинения Дубцовой
© РИА Новости
«Я честно могу это сказать. Я так считаю. Она нелицеприятно обо мне говорила. Я всегда старался о ней только хорошо, но не сегодня, потому что узнал кое-какие подробности. Можно бесконечно петь красивые песни, но если они вчерашнего дня, эти песни, это песни вчерашнего дня. И ты с этим ничего не сделаешь: есть рейтинг и сегодняшняя реальность», заявил Прохор

Мария Погребняк была возмущена словами Шаляпина, информирует портал Тhevoicemag.

«Обидно, когда кумиры падают с пьедестала. Мне очень нравился Прохор Шаляпин своей лёгкостью, тем самым озорным юмором, который будто растворяет любую грусть, прекрасным голосом. Сила мужчины не в том, чтобы унизить, а в том, чтобы поднять. Ирина талантливая, сильная женщина, и ее достоинство не повод для ваших, острот. Мне трудно оправдать ваше хамство, которое прячется за харизмой. Прохор, может, стоит извиниться? Или вы уже окончательно "сбили" себя сами?» эмоционально выступила Мария.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости переехали в Москву и поначалу помогали друг другу. Потом Шаляпин и Дубцова поссорились. Летом 2024 года Шаляпин рассказывал, что причиной из ссоры стало то, что он не приехал на прощание с матерью исполнительницы.