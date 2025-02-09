Погребняк посоветовала Шаляпину принести извинения Дубцовой

Прохор Шаляпин в эфире шоу Карины Нигай назвал Ирину Дубцову сбитой летчицей.

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« Я ч е с т н о м о г у э т о с к а з а т ь . Я т а к с ч и т а ю . О н а н е л и ц е п р и я т н о о б о м н е г о в о р и л а . Я в с е г д а с т а р а л с я о н е й т о л ь к о х о р о ш о , н о н е с е г о д н я , п о т о м у ч т о у з н а л к о е - к а к и е п о д р о б н о с т и . М о ж н о б е с к о н е ч н о п е т ь к р а с и в ы е п е с н и , н о е с л и о н и в ч е р а ш н е г о д н я , э т и п е с н и , – э т о п е с н и в ч е р а ш н е г о д н я . И т ы с э т и м н и ч е г о н е с д е л а е ш ь : е с т ь р е й т и н г и с е г о д н я ш н я я р е а л ь н о с т ь » , – з а я в и л П р о х о р

Мария Погребняк была возмущена словами Шаляпина, информирует портал Тhevoicemag.

« О б и д н о , к о г д а к у м и р ы п а д а ю т с п ь е д е с т а л а . М н е о ч е н ь н р а в и л с я П р о х о р Ш а л я п и н с в о е й л ё г к о с т ь ю , т е м с а м ы м о з о р н ы м ю м о р о м , к о т о р ы й б у д т о р а с т в о р я е т л ю б у ю г р у с т ь , п р е к р а с н ы м г о л о с о м . С и л а м у ж ч и н ы н е в т о м , ч т о б ы у н и з и т ь , а в т о м , ч т о б ы п о д н я т ь . И р и н а — т а л а н т л и в а я , с и л ь н а я ж е н щ и н а , и е е д о с т о и н с т в о н е п о в о д д л я в а ш и х , о с т р о т . М н е т р у д н о о п р а в д а т ь в а ш е х а м с т в о , к о т о р о е п р я ч е т с я з а х а р и з м о й . П р о х о р , м о ж е т , с т о и т и з в и н и т ь с я ? И л и в ы у ж е о к о н ч а т е л ь н о " с б и л и " с е б я с а м и ? » — э м о ц и о н а л ь н о в ы с т у п и л а М а р и я .

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости переехали в Москву и поначалу помогали друг другу. Потом Шаляпин и Дубцова поссорились. Летом 2024 года Шаляпин рассказывал, что причиной из ссоры стало то, что он не приехал на прощание с матерью исполнительницы.