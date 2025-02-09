Продюсер Рудченко выступил против Гудкова

В СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Александр Гудков поднял цену за свое выступление на частных вечеринках и готов развлекать обеспеченную публику за 2,5 миллиона рублей.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко категорически против этих планов. Он считает, что не стоит давать комику выступать на корпоративах в России.

Как пишут NEWS.ru, эксперт уверен, что Гудков тут не нужен.

«Не думаю, что настолько высока популярность Гудкова, что ни один корпоратив без него не обойдется. Много интересных комиков, которых можно приглашать. Я все-таки считаю, что Гудков не настолько высокого ранга комик. Это больше своенравный персонаж, который не поддержал РФ, а теперь хочет заработать на российских гражданах. С его стороны это просто мерзко. Вот эта мерзкая личность, я считаю, нам не нужна», — заявил Рудченко.

Сам Гудков озвучил условия выступления на частных вечеринках.