Клава Кока вспомнила свой первый поцелуй
Клава Кока концерте Big Love Show призналась, что впервые она поцеловалась, когда училась в средней школе. Как пишет портал Тhevoicemag, это произошло у подъезда ее дома.
«Мальчик, в которого я безумно была влюблена, и мы потом с ним встречались несколько месяцев. Он был в шестом классе, я была в седьмом. У него был ирокез, пресс, и он катался на скейтборде, у него были большие кроссовки, и просто это была моя прям любовь-любовь, на тот возраст, конечно же. Это был очень детский, юный, милый период», — рассказала Кока.
Клава рассказала, что ощущения были настолько странными, что, войдя в подъезд, она бросилась рассматривать себя в зеркало – ей казалось, что ее лицо стало пластилиновым и как-то изменилось. Но отражение ее успокоило – все в порядке, никаких следов, мама ничего не заметит.
Ранее Клава Кока рассказала, что после расставания с Александром Повериным не спешит искать вторую половинку.
«Мое сердце свободно. Я решила в какой-то момент пожить для себя, заняться своей работой, своими делами, собой».