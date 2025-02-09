Клава Кока вспомнила свой первый поцелуй

Клава Кока концерте Big Love Show призналась, что впервые она поцеловалась, когда училась в средней школе. Как пишет портал Тhevoicemag, это произошло у подъезда ее дома.

« М а л ь ч и к , в к о т о р о г о я б е з у м н о б ы л а в л ю б л е н а , и м ы п о т о м с н и м в с т р е ч а л и с ь н е с к о л ь к о м е с я ц е в . О н б ы л в ш е с т о м к л а с с е , я б ы л а в с е д ь м о м . У н е г о б ы л и р о к е з , п р е с с , и о н к а т а л с я н а с к е й т б о р д е , у н е г о б ы л и б о л ь ш и е к р о с с о в к и , и п р о с т о э т о б ы л а м о я п р я м л ю б о в ь - л ю б о в ь , н а т о т в о з р а с т , к о н е ч н о ж е . Э т о б ы л о ч е н ь д е т с к и й , ю н ы й , м и л ы й п е р и о д » , — р а с с к а з а л а К о к а .

Клава рассказала, что ощущения были настолько странными, что, войдя в подъезд, она бросилась рассматривать себя в зеркало – ей казалось, что ее лицо стало пластилиновым и как-то изменилось. Но отражение ее успокоило – все в порядке, никаких следов, мама ничего не заметит.

Ранее Клава Кока рассказала, что после расставания с Александром Повериным не спешит искать вторую половинку.

«Мое сердце свободно. Я решила в какой-то момент пожить для себя, заняться своей работой, своими делами, собой».