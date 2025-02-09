Серябкина объяснила, где не следует искать себе пару
Ольга Серябкина объяснила журналистам, что считает неправильным поиски второй половинки на сайтах знакомств. Она объясняет это тем, что в интернете легко попасться на обман, который затем может причинить боль.
Певица посоветовала присматриваться к мужчинам в своем окружении в реальной жизни.
«Ты сразу смотришь на него, на то, как он разговаривает, как себя ведет. Что он вообще делает», — уточнила артистка.
Серябкина также одобрила мужчин, которые на уже первом свидании называют женщин «любовью всей своей жизни», пишет Рopcake.
Ранее экс-солистка SEREBRO певица Ольга Серябкина рассказала о депрессии в своей жизни. Певица отвечала на вопросы подписчиков, один из которых был посвящен теме депрессии. По словам Серябкиной, у нее не было проблем с ментальным здоровьем.
«Стараюсь пресекать на корню даже плохое настроение. Хорошая энергия — самое важное», — заключила она.
Певица в 2020 году официально стала женой Георгия Начкебии, бизнесмен работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился сын.