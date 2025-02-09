Серябкина объяснила, где не следует искать себе пару

Ольга Серябкина объяснила журналистам, что считает неправильным поиски второй половинки на сайтах знакомств. Она объясняет это тем, что в интернете легко попасться на обман, который затем может причинить боль.

Певица посоветовала присматриваться к мужчинам в своем окружении в реальной жизни.

« Т ы с р а з у с м о т р и ш ь н а н е г о , н а т о , к а к о н р а з г о в а р и в а е т , к а к с е б я в е д е т . Ч т о о н в о о б щ е д е л а е т » , — у т о ч н и л а а р т и с т к а .

Серябкина также одобрила мужчин, которые на уже первом свидании называют женщин «любовью всей своей жизни», пишет Рopcake.

Ранее экс-солистка SEREBRO певица Ольга Серябкина рассказала о депрессии в своей жизни. Певица отвечала на вопросы подписчиков, один из которых был посвящен теме депрессии. По словам Серябкиной, у нее не было проблем с ментальным здоровьем.

« С т а р а ю с ь п р е с е к а т ь н а к о р н ю д а ж е п л о х о е н а с т р о е н и е . Х о р о ш а я э н е р г и я — с а м о е в а ж н о е » , — з а к л ю ч и л а о н а .

Певица в 2020 году официально стала женой Георгия Начкебии, бизнесмен работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился сын.