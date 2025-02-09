Серябкина объяснила, где не следует искать себе пару

Ольга Серябкина объяснила журналистам, что считает неправильным поиски второй половинки на сайтах знакомств. Она объясняет это тем, что в интернете легко попасться на обман, который затем может причинить боль.

Серябкина объяснила, где не следует искать себе пару
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Певица посоветовала присматриваться к мужчинам в своем окружении в реальной жизни.

«Ты сразу смотришь на него, на то, как он разговаривает, как себя ведет. Что он вообще делает», уточнила артистка.

Серябкина также одобрила мужчин, которые на уже первом свидании называют женщин «любовью всей своей жизни», пишет Рopcake.

Ранее экс-солистка SEREBRO певица Ольга Серябкина рассказала о депрессии в своей жизни. Певица отвечала на вопросы подписчиков, один из которых был посвящен теме депрессии. По словам Серябкиной, у нее не было проблем с ментальным здоровьем.

«Стараюсь пресекать на корню даже плохое настроение. Хорошая энергия самое важное», заключила она.

Певица в 2020 году официально стала женой Георгия Начкебии, бизнесмен работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился сын.