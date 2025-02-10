Погребняк потребовала извинений от Шаляпина за слова о «сбитом летчике»

Блогерша Мария Погребняк в своем Telegram-канале призвала Прохора Шаляпина извиниться перед Ириной Дубцовой за слова о «сбитом летчике».

Погребняк потребовала извинений от Шаляпина за слова о «сбитом летчике»
© РИА Новости

Накануне Шаляпин раскритиковал творчество своей экс-подруги Дубцовой, заявив, что артистка поет «одноразовое фуфло». Певец также выразил мнение, что на сегодняшний день он более популярен, как артист, чем Дубцова.

«Знаете, когда два человека спорят на равных это одно. Но когда мужчина, да еще и публичная персона, унижает женщину это полное падение в глазах тех, кто верил в него. <> Прохор, может, стоит извиниться? Или вы уже окончательно «сбили» себя сами?» — написала Погребняк.

Блогерша отметила, что считала Шаляпина своим кумиром. Ей нравился российский исполнитель из-за присущей ему легкости и озорного юмора. От того, призналась знаменитость, было еще обиднее слышать подобные фразы от артиста.

«Прохор, слова из вашей песни: «Счастье в жизни не в разных вещах, а в любви, погруженной друг в друга» — теперь звучат как горькая ирония. Как верить в искренность этих строк?» — заявила Погребняк.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости вместе переехали в Москву и по началу помогали друг другу. Потом Шаляпин и Дубцова поссорились.

Летом 2024 года Шаляпин рассказывал, что причиной их ссоры стало то, что он не приехал на прощание с матерью исполнительницы. Артист объяснил, что отказался от посещения церемонии, поскольку у него на тот момент не было денег даже на цветы.

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