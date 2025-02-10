Погребняк потребовала извинений от Шаляпина за слова о «сбитом летчике»

Блогерша Мария Погребняк в своем Telegram-канале призвала Прохора Шаляпина извиниться перед Ириной Дубцовой за слова о «сбитом летчике».

Накануне Шаляпин раскритиковал творчество своей экс-подруги Дубцовой, заявив, что артистка поет «одноразовое фуфло». Певец также выразил мнение, что на сегодняшний день он более популярен, как артист, чем Дубцова.

« З н а е т е , к о г д а д в а ч е л о в е к а с п о р я т н а р а в н ы х — э т о о д н о . Н о к о г д а м у ж ч и н а , д а е щ е и п у б л и ч н а я п е р с о н а , у н и ж а е т ж е н щ и н у — э т о п о л н о е п а д е н и е в г л а з а х т е х , к т о в е р и л в н е г о . < … > Прохор, может, стоит извиниться? Или вы уже окончательно «сбили» себя сами?» — написала Погребняк.

Блогерша отметила, что считала Шаляпина своим кумиром. Ей нравился российский исполнитель из-за присущей ему легкости и озорного юмора. От того, призналась знаменитость, было еще обиднее слышать подобные фразы от артиста.

«Прохор, слова из вашей песни: «Счастье в жизни не в разных вещах, а в любви, погруженной друг в друга» — теперь звучат как горькая ирония. Как верить в искренность этих строк?» — заявила Погребняк.

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова вместе учились в музыкальной школе в Волгограде, где руководителем группы был отец исполнительницы. Знаменитости вместе переехали в Москву и по началу помогали друг другу. Потом Шаляпин и Дубцова поссорились.

Летом 2024 года Шаляпин рассказывал, что причиной их ссоры стало то, что он не приехал на прощание с матерью исполнительницы. Артист объяснил, что отказался от посещения церемонии, поскольку у него на тот момент не было денег даже на цветы.