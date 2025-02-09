Кудрявцева порассуждала о хейтерах
Лера Кудрявцева в микроблоге подняла тему хейтеров. Телеведущая, как и все известные люди, часто подвергается их нападкам. Причем травят даже людей с безупречным поведением.
Лера не поддерживает достаточно широко распространенное мнение о том, что раньше публика была более культурной, и лишь в последнее время традиции вежливости были утеряны. Она считает, что злоба и зависть были всегда.
«Раньше было так же, как и сейчас. Раньше не было интернета. И все, что происходило за „Экраном“ никто не видел, не слышал и не знал. Сейчас все в открытом доступе. Плохо это? Нет. Время другое. «Экран» — это красивая картинка, вычищенная, гламурная, правильная. Именно так в Советском Союзе смотрели на артистов — они были Боги, на которых все равнялись. Боги эти, как оказалось позднее, тоже люди со множеством недостатков, шокирующих историй и ужасающих поступков. Сказка ушла. И не вернется», — написала телеведущая.
По ее мнению, если наступила иная реальность, то и жить следует по иным правилам, пишет издание womanhit.
Ранее Лера возмутилась сообщениями СМИ о том, что она якобы ударила няню своей дочери Марии. Кудрявцева заявила, что давно перестала обращать внимания на «чушь» о себе в интернете, но недавние публикации она посчитала «перебором». Знаменитость подаст в суд на СМИ, которые распространили эту информацию.