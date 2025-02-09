Кудрявцева порассуждала о хейтерах

Лера Кудрявцева в микроблоге подняла тему хейтеров. Телеведущая, как и все известные люди, часто подвергается их нападкам. Причем травят даже людей с безупречным поведением.

Лера не поддерживает достаточно широко распространенное мнение о том, что раньше публика была более культурной, и лишь в последнее время традиции вежливости были утеряны. Она считает, что злоба и зависть были всегда.

« Р а н ь ш е б ы л о т а к ж е , к а к и с е й ч а с . Р а н ь ш е н е б ы л о и н т е р н е т а . И в с е , ч т о п р о и с х о д и л о з а „ Э к р а н о м “ н и к т о н е в и д е л , н е с л ы ш а л и н е з н а л . С е й ч а с в с е в о т к р ы т о м д о с т у п е . П л о х о э т о ? Н е т . В р е м я д р у г о е . « Э к р а н » — э т о к р а с и в а я к а р т и н к а , в ы ч и щ е н н а я , г л а м у р н а я , п р а в и л ь н а я . И м е н н о т а к в С о в е т с к о м С о ю з е с м о т р е л и н а а р т и с т о в — о н и б ы л и Б о г и , н а к о т о р ы х в с е р а в н я л и с ь . Б о г и э т и , к а к о к а з а л о с ь п о з д н е е , т о ж е л ю д и с о м н о ж е с т в о м н е д о с т а т к о в , ш о к и р у ю щ и х и с т о р и й и у ж а с а ю щ и х п о с т у п к о в . С к а з к а у ш л а . И н е в е р н е т с я » , — н а п и с а л а т е л е в е д у щ а я .

По ее мнению, если наступила иная реальность, то и жить следует по иным правилам, пишет издание womanhit.

Ранее Лера возмутилась сообщениями СМИ о том, что она якобы ударила няню своей дочери Марии. Кудрявцева заявила, что давно перестала обращать внимания на «чушь» о себе в интернете, но недавние публикации она посчитала «перебором». Знаменитость подаст в суд на СМИ, которые распространили эту информацию.