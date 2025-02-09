Бородина пожаловалась на рецидив болезни

Ксения Бородина уже не раз рассказывала, что страдает от мигрени. Но она озвучивала, что в последнее время болезнь отступила. Однако оказалось, что это было временное затишье.

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Накануне у телеведущей случился приступ головной боли, рассказывает издание super.

« В ч е р а в с е п и л и , к р о м е м е н я , я т о л ь к о б о к а л п о д н и м а л а — и в с е о г у р ц о м , о д н а я в с ю н о ч ь у м и р а л а о т г о л о в н о й б о л и . Г о в о р я т , с е й ч а с м а г н и т н ы е б у р и с и л ь н ы е , с 8 п о 1 2 ф е в р а л я п р о д л я т с я . Т я ж е л о о ч е н ь … Р о в н о н а г о д я и з б а в и л а с ь о т г о л о в н о й б о л и , и в о т о п я т ь о н а в е р н у л а с ь . Б е с и т ! » — н а п и с а л а т е л е в е д у щ а я в Т е л е г р а м - к а н а л е .

Подписчики посочувствовали Бородиной: как оказалось, головными болями страдают многие. Телеведущая оценила поддержку фолловеров:

« М о ж е т , т а к н е к р а с и в о г о в о р и т ь , н о я р а д а , ч т о н е о д н а т а к а я . А т о к а к - т о с т р а ш н о , д у м а е ш ь , ч т о о т э т о й б о л и с у м а у ж е с х о д и ш ь и т ы о д н а в о в с е м э т о м » , – о т м е т и л а о н а .

В прошлом году Ксения Бородина рассказала о своих отношениях с Николаем Сердюковым. В декабре он сделал ей предложение. До этого телеведущая была замужем дважды. У нее есть 15-летняя дочь Мария и 9-летняя Теона.