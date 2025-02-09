Бородина пожаловалась на рецидив болезни
Ксения Бородина уже не раз рассказывала, что страдает от мигрени. Но она озвучивала, что в последнее время болезнь отступила. Однако оказалось, что это было временное затишье.
Накануне у телеведущей случился приступ головной боли, рассказывает издание super.
«Вчера все пили, кроме меня, я только бокал поднимала — и все огурцом, одна я всю ночь умирала от головной боли. Говорят, сейчас магнитные бури сильные, с 8 по 12 февраля продлятся. Тяжело очень… Ровно на год я избавилась от головной боли, и вот опять она вернулась. Бесит!» — написала телеведущая в Телеграм-канале.
Подписчики посочувствовали Бородиной: как оказалось, головными болями страдают многие. Телеведущая оценила поддержку фолловеров:
«Может, так некрасиво говорить, но я рада, что не одна такая. А то как-то страшно, думаешь, что от этой боли с ума уже сходишь и ты одна во всем этом», – отметила она.
В прошлом году Ксения Бородина рассказала о своих отношениях с Николаем Сердюковым. В декабре он сделал ей предложение. До этого телеведущая была замужем дважды. У нее есть 15-летняя дочь Мария и 9-летняя Теона.