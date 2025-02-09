Басков оправдался за скандал на шоу

Николай Басков нахамил врачу-фониатру Льву Рудину во время музыкального шоу. В интернете выложили запись, как он громко кричал на Рудина, который тоже был членом жюри.

Басков не снимает с себя вины за несдержанность. Однако певец отметил, что не показана вся ситуацию полностью. Уже через полчаса артист извинился перед экспертом, сообщает 5 Канал.

« Я н е с в я т о й , м ы в с е с о с в о и м и о п р е д е л е н н ы м и г р е х а м и в л ю б о м с л у ч а е и в м ы с л я х , и в п о с т у п к а х б ы в а е т и н о г д а . Я б ы л н а э м о ц и я х . П о н и м а е т е , с ъ е м к и , к о т о р ы е и д у т п о д е с я т ь ч а с о в , и к о г д а э т о в с е в р е м я н а к а к о й - т о г р а н и , т о б ы в а ю т с р ы в ы , х о т я я о ч е н ь в ы д е р ж а н н ы й ч е л о в е к . Н у т а к с л у ч и л о с ь . Н о я о ч е н ь с ч а с т л и в , ч т о т е п е р ь э т о т ч е л о в е к п о д н я л ц е н ы н а с в о и п р и е м ы . И с т а л с а м ы м з н а м е н и т ы м ф о н и а т р о м в э т о й с т р а н е » , - с к а з а л н а р о д н ы й а р т и с т Р Ф .

Ранее Николай Басков назвал Льва Рудина вруном после скандала на шоу «Ну-ка, все вместе!». Фониатр утверждал, что обругавший его певец так и не извинился за свои слова.