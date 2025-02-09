Басков оправдался за скандал на шоу
Николай Басков нахамил врачу-фониатру Льву Рудину во время музыкального шоу. В интернете выложили запись, как он громко кричал на Рудина, который тоже был членом жюри.
Басков не снимает с себя вины за несдержанность. Однако певец отметил, что не показана вся ситуацию полностью. Уже через полчаса артист извинился перед экспертом, сообщает 5 Канал.
«Я не святой, мы все со своими определенными грехами в любом случае и в мыслях, и в поступках бывает иногда. Я был на эмоциях. Понимаете, съемки, которые идут по десять часов, и когда это все время на какой-то грани, то бывают срывы, хотя я очень выдержанный человек. Ну так случилось. Но я очень счастлив, что теперь этот человек поднял цены на свои приемы. И стал самым знаменитым фониатром в этой стране», - сказал народный артист РФ.
Ранее Николай Басков назвал Льва Рудина вруном после скандала на шоу «Ну-ка, все вместе!». Фониатр утверждал, что обругавший его певец так и не извинился за свои слова.