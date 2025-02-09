Пригожин о бывшем муже Валерии: «Все делает исподтишка: гадит, гадит»
Валерия развелась с продюсером Александром Шульгиным много лет назад. Певица счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Но, как оказалось, экс-супруг продолжает вмешиваться в ее жизнь.
Пригожин рассказал, что Шульгин использует малейшую возможность заработать на бросившей его супруге. Об этом пишет СтарХит.
«Шульгин такие суммы выставляет за авторство, не написав при этом полностью ни одну песню! Все делает исподтишка: гадит, гадит, гадит. Всячески мешал выпускать Валерии трибьют. Что он вытворяет — уму непостижимо. У нас терпение чрезмерное. Ни копейки не платит Валерии исполнительских, пользуется ее именем. Она поддерживает эти песни, везде их поет. А он всю недвижимость забрал у нее и продолжает. Все хавает и хавает. Задохнется когда-нибудь от своей жадности. Ненасытный», — констатирует продюсер.
Ранее Иосиф Пригожин выступил с критикой инициативы об ограничении гонораров артистов до одного миллиона рублей за выступление.
Продюсер отметил, что артисты делят гонорар с командой из музыкантов, танцоров, технических работников и так далее, а не забирают его полностью себе. Вдобавок музыкальные инструменты, гарнитура и костюмы для выступлений также стоят очень дорого.
Бизнесмен уточнил, что артисты также выплачивают со своих гонораров большие налоги, которые пополняют российский бюджет.