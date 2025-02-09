Пригожин о бывшем муже Валерии: «Все делает исподтишка: гадит, гадит»

Валерия развелась с продюсером Александром Шульгиным много лет назад. Певица счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Но, как оказалось, экс-супруг продолжает вмешиваться в ее жизнь.

Пригожин рассказал, что Шульгин использует малейшую возможность заработать на бросившей его супруге. Об этом пишет СтарХит.

« Ш у л ь г и н т а к и е с у м м ы в ы с т а в л я е т з а а в т о р с т в о , н е н а п и с а в п р и э т о м п о л н о с т ь ю н и о д н у п е с н ю ! В с е д е л а е т и с п о д т и ш к а : г а д и т , г а д и т , г а д и т . В с я ч е с к и м е ш а л в ы п у с к а т ь В а л е р и и т р и б ь ю т . Ч т о о н в ы т в о р я е т — у м у н е п о с т и ж и м о . У н а с т е р п е н и е ч р е з м е р н о е . Н и к о п е й к и н е п л а т и т В а л е р и и и с п о л н и т е л ь с к и х , п о л ь з у е т с я е е и м е н е м . О н а п о д д е р ж и в а е т э т и п е с н и , в е з д е и х п о е т . А о н в с ю н е д в и ж и м о с т ь з а б р а л у н е е и п р о д о л ж а е т . В с е х а в а е т и х а в а е т . З а д о х н е т с я к о г д а - н и б у д ь о т с в о е й ж а д н о с т и . Н е н а с ы т н ы й » , — к о н с т а т и р у е т п р о д ю с е р .

Ранее Иосиф Пригожин выступил с критикой инициативы об ограничении гонораров артистов до одного миллиона рублей за выступление.

Продюсер отметил, что артисты делят гонорар с командой из музыкантов, танцоров, технических работников и так далее, а не забирают его полностью себе. Вдобавок музыкальные инструменты, гарнитура и костюмы для выступлений также стоят очень дорого.

Бизнесмен уточнил, что артисты также выплачивают со своих гонораров большие налоги, которые пополняют российский бюджет.