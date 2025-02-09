Кушанашвили обрушился на Лолиту после критики Киркорова
Последствия «голой вечеринки» Насти Ивлеевой многие представители российского шоу-бизнеса ощущают до сих пор. Филипп Киркоров заявляет, что он пострадал больше всех и всего лишь за то, что «зашел не в ту дверь» ненадолго. Лолита Милявская считает его поведение непорядочным.
«Ну что с него взять, он человек, который готов на все, что угодно. Готов предать кого угодно. Он на вечеринке был два или три часа, как и я. При этом обвинил Настю Ивлееву почему-то, которая также являлась лицом вечеринки. Она также попала… Как и все. И я тоже. Я тоже повинилась», — объясняет Лолита.
Отар Кушанашвили Киркорова не оправдывает. Но он убежден, что Лолита также изображает из себя не того человека, которым является. Об этом пишет СтарХит.
«Я был другом Лолиты и знаю, что такое дружба в ее представлении. Они пишут друг другу про дружбу: „Ты был другом, теперь ты предатель“. Но то же самое, за что упрекает Милявская Киркорова, могу предъявить я.Что ж вы от меня отвернулись в самый тяжелый момент? Что ж вы от меня-то отвернулись? Вы предъявляете Киркорову, что он цепляется за корону любыми способами. Но вы-то…» — говорит журналист в YouTube шоу «КАКОВО?!»
Речь о том, что очень многие представители шоу-бизнеса вычеркнули из круга своих знакомых эпатажного шоумена, когда стало известно, что у него онкология 4-й степени.
«Вы вообще удалились из моей жизни! Но! Вдруг вот я с кем-то дружил бы, и я узнал, что он при смерти, что бы я сделал? Даже в ваших глазах, будучи гнидой, кем угодно, я бы нашел способ найти того, с кем прожил какую-то часть жизни, и сказать: „Ты только держись, не умирай!“ Я знаю, что эти слова очень заденут Лолиту. Жду, жду, с удовольствием жду ответа», — заявил Отар.
Конечно, было немало и тех людей, которые, зная, что Кушанашвили смертельно болен и небогат, оказывали ему различную, в том числе и материальную помощь без лишней шумихи. Им журналист и его супруга Ольга глубоко и искренне благодарны.
20 июня 2024 года стало известно, что журналиста госпитализировали из-за сильных болей в области сердца и живота. Его экстренно прооперировали. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов, сообщил, что у Кушанашвили обнаружили рак.