Кушанашвили обрушился на Лолиту после критики Киркорова

Последствия «голой вечеринки» Насти Ивлеевой многие представители российского шоу-бизнеса ощущают до сих пор. Филипп Киркоров заявляет, что он пострадал больше всех и всего лишь за то, что «зашел не в ту дверь» ненадолго. Лолита Милявская считает его поведение непорядочным.

Кушанашвили обрушился на Лолиту после критики Киркорова
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«Ну что с него взять, он человек, который готов на все, что угодно. Готов предать кого угодно. Он на вечеринке был два или три часа, как и я. При этом обвинил Настю Ивлееву почему-то, которая также являлась лицом вечеринки. Она также попала Как и все. И я тоже. Я тоже повинилась», объясняет Лолита.

Отар Кушанашвили Киркорова не оправдывает. Но он убежден, что Лолита также изображает из себя не того человека, которым является. Об этом пишет СтарХит.

«Я был другом Лолиты и знаю, что такое дружба в ее представлении. Они пишут друг другу про дружбу: Ты был другом, теперь ты предатель. Но то же самое, за что упрекает Милявская Киркорова, могу предъявить я.Что ж вы от меня отвернулись в самый тяжелый момент? Что ж вы от меня-то отвернулись? Вы предъявляете Киркорову, что он цепляется за корону любыми способами. Но вы-то…» — говорит журналист в YouTube шоу «КАКОВО?!»

Речь о том, что очень многие представители шоу-бизнеса вычеркнули из круга своих знакомых эпатажного шоумена, когда стало известно, что у него онкология 4-й степени.

«Вы вообще удалились из моей жизни! Но! Вдруг вот я с кем-то дружил бы, и я узнал, что он при смерти, что бы я сделал? Даже в ваших глазах, будучи гнидой, кем угодно, я бы нашел способ найти того, с кем прожил какую-то часть жизни, и сказать: Ты только держись, не умирай! Я знаю, что эти слова очень заденут Лолиту. Жду, жду, с удовольствием жду ответа», заявил Отар.

Конечно, было немало и тех людей, которые, зная, что Кушанашвили смертельно болен и небогат, оказывали ему различную, в том числе и материальную помощь без лишней шумихи. Им журналист и его супруга Ольга глубоко и искренне благодарны.

20 июня 2024 года стало известно, что журналиста госпитализировали из-за сильных болей в области сердца и живота. Его экстренно прооперировали. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов, сообщил, что у Кушанашвили обнаружили рак.