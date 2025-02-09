Кушанашвили обрушился на Лолиту после критики Киркорова

Последствия «голой вечеринки» Насти Ивлеевой многие представители российского шоу-бизнеса ощущают до сих пор. Филипп Киркоров заявляет, что он пострадал больше всех и всего лишь за то, что «зашел не в ту дверь» ненадолго. Лолита Милявская считает его поведение непорядочным.

« Н у ч т о с н е г о в з я т ь , о н ч е л о в е к , к о т о р ы й г о т о в н а в с е , ч т о у г о д н о . Г о т о в п р е д а т ь к о г о у г о д н о . О н н а в е ч е р и н к е б ы л д в а и л и т р и ч а с а , к а к и я . П р и э т о м о б в и н и л Н а с т ю И в л е е в у п о ч е м у - т о , к о т о р а я т а к ж е я в л я л а с ь л и ц о м в е ч е р и н к и . О н а т а к ж е п о п а л а … К а к и в с е . И я т о ж е . Я т о ж е п о в и н и л а с ь » , — о б ъ я с н я е т Л о л и т а .

Отар Кушанашвили Киркорова не оправдывает. Но он убежден, что Лолита также изображает из себя не того человека, которым является. Об этом пишет СтарХит.

« Я б ы л д р у г о м Л о л и т ы и з н а ю , ч т о т а к о е д р у ж б а в е е п р е д с т а в л е н и и . О н и п и ш у т д р у г д р у г у п р о д р у ж б у : „ Т ы б ы л д р у г о м , т е п е р ь т ы п р е д а т е л ь “ . Н о т о ж е с а м о е , з а ч т о у п р е к а е т М и л я в с к а я К и р к о р о в а , м о г у п р е д ъ я в и т ь я . Что ж вы от меня отвернулись в самый тяжелый момент? Что ж вы от меня-то отвернулись? Вы предъявляете Киркорову, что он цепляется за корону любыми способами. Но вы-то…» — говорит журналист в YouTube шоу «КАКОВО?!»

Речь о том, что очень многие представители шоу-бизнеса вычеркнули из круга своих знакомых эпатажного шоумена, когда стало известно, что у него онкология 4-й степени.

« В ы в о о б щ е у д а л и л и с ь и з м о е й ж и з н и ! Н о ! В д р у г в о т я с к е м - т о д р у ж и л б ы , и я у з н а л , ч т о о н п р и с м е р т и , ч т о б ы я с д е л а л ? Д а ж е в в а ш и х г л а з а х , б у д у ч и г н и д о й , к е м у г о д н о , я б ы н а ш е л с п о с о б н а й т и т о г о , с к е м п р о ж и л к а к у ю - т о ч а с т ь ж и з н и , и с к а з а т ь : „ Т ы т о л ь к о д е р ж и с ь , н е у м и р а й ! “ Я з н а ю , ч т о э т и с л о в а о ч е н ь з а д е н у т Л о л и т у . Ж д у , ж д у , с у д о в о л ь с т в и е м ж д у о т в е т а » , — з а я в и л О т а р .

Конечно, было немало и тех людей, которые, зная, что Кушанашвили смертельно болен и небогат, оказывали ему различную, в том числе и материальную помощь без лишней шумихи. Им журналист и его супруга Ольга глубоко и искренне благодарны.

20 июня 2024 года стало известно, что журналиста госпитализировали из-за сильных болей в области сердца и живота. Его экстренно прооперировали. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов, сообщил, что у Кушанашвили обнаружили рак.