Чеботина озвучила требования к любимому человеку
Люся Чеботина подчеркнула, что отсутствие у мужчины миллионов — не повод вычеркнуть его из своей жизни. И да, она верит в непопулярное высказывание «с милым рай и в шалаше». Об этом пишет 5 Канал.
«Самое главное, что тебе может подарить молодой человек — это любовь. Ценнее подарка и невозможно получить, потому что прекрасных курортов, как поется в „Солнце Монако“, может быть миллион, но если ты с неправильным человеком, то это все не доставляет никакого удовольствия и радости», — убеждена певица.
Более того, необходимо поддерживать близкого человека, если у него проблемы с доходами. Певица сама бывала в непростой жизненной ситуации.
«У меня тоже были периоды, когда у меня не было денег. Любовь на то и дана, чтобы преодолевать эти трудности вместе», — констатировала Чеботина.
Накануне с Люсей Чеботиной случилась неприятность. Певица застряла в лифте на Big Love Show 2025 в Москве. Из-за этого у нее началась паническая атака.