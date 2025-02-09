Чеботина озвучила требования к любимому человеку

Люся Чеботина подчеркнула, что отсутствие у мужчины миллионов — не повод вычеркнуть его из своей жизни. И да, она верит в непопулярное высказывание «с милым рай и в шалаше». Об этом пишет 5 Канал.

« С а м о е г л а в н о е , ч т о т е б е м о ж е т п о д а р и т ь м о л о д о й ч е л о в е к — э т о л ю б о в ь . Ц е н н е е п о д а р к а и н е в о з м о ж н о п о л у ч и т ь , п о т о м у ч т о п р е к р а с н ы х к у р о р т о в , к а к п о е т с я в „ С о л н ц е М о н а к о “ , м о ж е т б ы т ь м и л л и о н , н о е с л и т ы с н е п р а в и л ь н ы м ч е л о в е к о м , т о э т о в с е н е д о с т а в л я е т н и к а к о г о у д о в о л ь с т в и я и р а д о с т и » , — у б е ж д е н а п е в и ц а .

Более того, необходимо поддерживать близкого человека, если у него проблемы с доходами. Певица сама бывала в непростой жизненной ситуации.

« У м е н я т о ж е б ы л и п е р и о д ы , к о г д а у м е н я н е б ы л о д е н е г . Л ю б о в ь н а т о и д а н а , ч т о б ы п р е о д о л е в а т ь э т и т р у д н о с т и в м е с т е » , — к о н с т а т и р о в а л а Ч е б о т и н а .

Накануне с Люсей Чеботиной случилась неприятность. Певица застряла в лифте на Big Love Show 2025 в Москве. Из-за этого у нее началась паническая атака.