Бузова рассказала о «желаниях девочки Оли»
Ольга Бузова старается выстроить баланс между работой и личной жизнью. Поющая телеведущая призналась в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на концерте Big Love Show, что ранее всегда карьера занимала в ее судьбе главенствующее место. А личные дела откладывались на потом.
«Я это все люблю делать. Мне это доставляет невероятное удовольствие. Это мой путь. Но при всем при этом есть еще я. Конечно, есть ответственность в виде работы, профессии, обязательств, съемок, и тут тоже нужно уметь совмещать», — объяснила звезда.
Сейчас Ольга старается уделять время и самой себе- как человеку, а не только как профессиональной единице.
«Пытаюсь найти этот баланс. Думать о себе, вспоминать о себе и не откладывать на потом свои желания. Желания девочки Оли. Потому что я отдаю всю себя профессии, и скоро состоится огромное количество премьер», — сообщила певица.
Недавно Ольга Бузова кардинально сменила имидж. Певица сделала каре и обновила оттенок волос.