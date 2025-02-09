Бузова рассказала о «желаниях девочки Оли»

Ольга Бузова старается выстроить баланс между работой и личной жизнью. Поющая телеведущая призналась в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на концерте Big Love Show, что ранее всегда карьера занимала в ее судьбе главенствующее место. А личные дела откладывались на потом.

« Я э т о в с е л ю б л ю д е л а т ь . М н е э т о д о с т а в л я е т н е в е р о я т н о е у д о в о л ь с т в и е . Э т о м о й п у т ь . Н о п р и в с е м п р и э т о м е с т ь е щ е я . К о н е ч н о , е с т ь о т в е т с т в е н н о с т ь в в и д е р а б о т ы , п р о ф е с с и и , о б я з а т е л ь с т в , с ъ е м о к , и т у т т о ж е н у ж н о у м е т ь с о в м е щ а т ь » , — о б ъ я с н и л а з в е з д а .

Сейчас Ольга старается уделять время и самой себе- как человеку, а не только как профессиональной единице.

« П ы т а ю с ь н а й т и э т о т б а л а н с . Д у м а т ь о с е б е , в с п о м и н а т ь о с е б е и н е о т к л а д ы в а т ь н а п о т о м с в о и ж е л а н и я . Ж е л а н и я д е в о ч к и О л и . П о т о м у ч т о я о т д а ю в с ю с е б я п р о ф е с с и и , и с к о р о с о с т о и т с я о г р о м н о е к о л и ч е с т в о п р е м ь е р » , — с о о б щ и л а п е в и ц а .

Недавно Ольга Бузова кардинально сменила имидж. Певица сделала каре и обновила оттенок волос.