Наташа Королева надеется, что ее невестку будут лечить по квоте
24-летняя Мелисса недавно перенесла операцию на лице. Наташа Королева в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, что сделан только первый шаг в исправлении серьезной проблемы.
Девушке нужно изменить форму челюсти и неправильный прикус.
Ранее Мелисса рассказывала, что в детстве она неудачно упала и получила травму, после которой у нее челюсть стала неправильно расти. А у ее родителей не было денег на дорогостоящую операцию, пишет «Комсомольская Правда».
«Только первые этапы начались. Держится, молодец. Она пациент сложный, не каждый врач берется. Маленькими шагами мы идем к тому, что устраняем ту проблему, которая у нее много лет», – объяснила певица.
В целом, по оценкам врачей, лечение может обойтись в 10 миллионов рублей. Наташа готова помогать невестке, но все же надеется, что многое можно будет сделать по квоте за счет государства.
«Доктор, с которым мы сейчас ведем все обследования, он прям энтузиаст, и, скорее всего, это будет сделано по квоте. Потому что это интересно самому врачу», - рассказала Королева.
Хирург собирается нарастить девушке нижнюю челюсть, используя ее собственную малоберцовую кость.
В августе прошлого года Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) женили единственного сына Архипа. Избранницей звездного сына стала девушка Мелисса, несколько лет назад приехавшая покорять столицу из глубинки и первое время работавшая в Москве стриптизершей.