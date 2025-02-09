Наташа Королева надеется, что ее невестку будут лечить по квоте

24-летняя Мелисса недавно перенесла операцию на лице. Наташа Королева в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, что сделан только первый шаг в исправлении серьезной проблемы.

Девушке нужно изменить форму челюсти и неправильный прикус.

Ранее Мелисса рассказывала, что в детстве она неудачно упала и получила травму, после которой у нее челюсть стала неправильно расти. А у ее родителей не было денег на дорогостоящую операцию, пишет «Комсомольская Правда».

« Т о л ь к о п е р в ы е э т а п ы н а ч а л и с ь . Д е р ж и т с я , м о л о д е ц . О н а п а ц и е н т с л о ж н ы й , н е к а ж д ы й в р а ч б е р е т с я . М а л е н ь к и м и ш а г а м и м ы и д е м к т о м у , ч т о у с т р а н я е м т у п р о б л е м у , к о т о р а я у н е е м н о г о л е т » , – о б ъ я с н и л а п е в и ц а .

В целом, по оценкам врачей, лечение может обойтись в 10 миллионов рублей. Наташа готова помогать невестке, но все же надеется, что многое можно будет сделать по квоте за счет государства.

« Д о к т о р , с к о т о р ы м м ы с е й ч а с в е д е м в с е о б с л е д о в а н и я , о н п р я м э н т у з и а с т , и , с к о р е е в с е г о , э т о б у д е т с д е л а н о п о к в о т е . П о т о м у ч т о э т о и н т е р е с н о с а м о м у в р а ч у » , - р а с с к а з а л а К о р о л е в а .

Хирург собирается нарастить девушке нижнюю челюсть, используя ее собственную малоберцовую кость.

В августе прошлого года Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) женили единственного сына Архипа. Избранницей звездного сына стала девушка Мелисса, несколько лет назад приехавшая покорять столицу из глубинки и первое время работавшая в Москве стриптизершей.