Кудрявцева пригрозила судом СМИ из-за обвинений в избиении няни дочери
Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась сообщениями СМИ о том, что она якобы ударила няню своей дочери Марии.
В приложенных к ее посту в Telegram-канале скриншотах говорилось, что знаменитость якобы применила физическое насилие к няне девочки. Причиной их конфликта, по сообщениям СМИ, стало замечание женщины на использование звездой нецензурной лексики при дочери.
— И смех и грех, хотя смешного здесь мало. По сути, любой может написать все, что угодно и ему за это ничего не будет. Так не пойдет! — возмутилась телеведущая.
Кудрявцева заявила, что давно перестала обращать внимания на «чушь» о себе в Сети, но недавние публикации она посчитала «перебором». Знаменитость подаст в суд на СМИ, которые распространили эту информацию.
Она заявила, что никогда не ругается при дочери. Также телеведущая любит и ценит женщин, которые ей помогают ухаживать за наследницей, Кудрявцева никогда не повышает голос на ребенка и своих работников.
У Кудрявцевой нашли долг за капитальный ремонт в ее элитном жилом комплексе на Пресне. Сумма задолженности превышает 30 тысяч рублей. Об этом 29 декабря написал Telegram-канал Mash.