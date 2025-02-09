Кудрявцева пригрозила судом СМИ из-за обвинений в избиении няни дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева возмутилась сообщениями СМИ о том, что она якобы ударила няню своей дочери Марии.

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В приложенных к ее посту в Telegram-канале скриншотах говорилось, что знаменитость якобы применила физическое насилие к няне девочки. Причиной их конфликта, по сообщениям СМИ, стало замечание женщины на использование звездой нецензурной лексики при дочери.

— И с м е х и г р е х , х о т я с м е ш н о г о з д е с ь м а л о . П о с у т и , л ю б о й м о ж е т н а п и с а т ь в с е , ч т о у г о д н о и е м у з а э т о н и ч е г о н е б у д е т . Т а к н е п о й д е т ! — возмутилась телеведущая.

Кудрявцева заявила, что давно перестала обращать внимания на «чушь» о себе в Сети, но недавние публикации она посчитала «перебором». Знаменитость подаст в суд на СМИ, которые распространили эту информацию.

Она заявила, что никогда не ругается при дочери. Также телеведущая любит и ценит женщин, которые ей помогают ухаживать за наследницей, Кудрявцева никогда не повышает голос на ребенка и своих работников.

У Кудрявцевой нашли долг за капитальный ремонт в ее элитном жилом комплексе на Пресне. Сумма задолженности превышает 30 тысяч рублей. Об этом 29 декабря написал Telegram-канал Mash.