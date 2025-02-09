Отец экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы опроверг информацию о его похоронах
Отец покойного экс-мужа певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы Райтис в интервью NEWS.ru опроверг информацию о якобы состоявшихся похоронах сына. Он отметил, что Яниса кремировали еще в январе, однако прах пока не удается захоронить из-за отсутствия свидетельства о смерти. В России этот документ представителям семьи не выдали, отметил Тимма-старший.
Яниса кремировали. Но мы не можем захоронить прах из-за отсутствия свидетельства о смерти. Не знаю, почему этот документ не выдали в России и как без него разрешили вывезти тело. Представители московского похоронного бюро транспортировали тело сына на машине по маршруту Москва — Рига, договаривались через посольство, — сообщил Райтис Тимма.
Он добавил, что сразу же после получения тела сына подал иск в суд на расследование обстоятельств смерти. Родные спортсмена пока никого не обвиняют, но хотят знать правду о смерти Яниса, резюмировал отец баскетболиста.
Ранее подруга семьи Яниса Тиммы правозащитница Светлана Грачева со ссылкой на поклонников спортсмена сообщила, что баскетболиста в день трагедии преследовал неизвестный человек. Источники уверяли, что слежка велась от метро до отеля, в котором проживал экс-супруг Седоковой.
Сама Седокова была опрошена в качестве свидетеля по факту самоубийства бывшего мужа, но это не считается официальным допросом, рассказал криминалист Михаил Игнатов. По его словам, пока никто ни в чем не подозревает звезду, расследование гибели спортсмена продолжается.