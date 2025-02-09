Отец экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы опроверг информацию о его похоронах

Отец покойного экс-мужа певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы Райтис в интервью NEWS.ru опроверг информацию о якобы состоявшихся похоронах сына. Он отметил, что Яниса кремировали еще в январе, однако прах пока не удается захоронить из-за отсутствия свидетельства о смерти. В России этот документ представителям семьи не выдали, отметил Тимма-старший.

Отец экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы опроверг информацию о его похоронах
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Яниса кремировали. Но мы не можем захоронить прах из-за отсутствия свидетельства о смерти. Не знаю, почему этот документ не выдали в России и как без него разрешили вывезти тело. Представители московского похоронного бюро транспортировали тело сына на машине по маршруту Москва Рига, договаривались через посольство, сообщил Райтис Тимма.

Он добавил, что сразу же после получения тела сына подал иск в суд на расследование обстоятельств смерти. Родные спортсмена пока никого не обвиняют, но хотят знать правду о смерти Яниса, резюмировал отец баскетболиста.

Ранее подруга семьи Яниса Тиммы правозащитница Светлана Грачева со ссылкой на поклонников спортсмена сообщила, что баскетболиста в день трагедии преследовал неизвестный человек. Источники уверяли, что слежка велась от метро до отеля, в котором проживал экс-супруг Седоковой.

Сама Седокова была опрошена в качестве свидетеля по факту самоубийства бывшего мужа, но это не считается официальным допросом, рассказал криминалист Михаил Игнатов. По его словам, пока никто ни в чем не подозревает звезду, расследование гибели спортсмена продолжается.