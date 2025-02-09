Отец экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы опроверг информацию о его похоронах

Отец покойного экс-мужа певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы Райтис в интервью NEWS.ru опроверг информацию о якобы состоявшихся похоронах сына. Он отметил, что Яниса кремировали еще в январе, однако прах пока не удается захоронить из-за отсутствия свидетельства о смерти. В России этот документ представителям семьи не выдали, отметил Тимма-старший.

Я н и с а к р е м и р о в а л и . Н о м ы н е м о ж е м з а х о р о н и т ь п р а х и з - з а о т с у т с т в и я с в и д е т е л ь с т в а о с м е р т и . Н е з н а ю , п о ч е м у э т о т д о к у м е н т н е в ы д а л и в Р о с с и и и к а к б е з н е г о р а з р е ш и л и в ы в е з т и т е л о . П р е д с т а в и т е л и м о с к о в с к о г о п о х о р о н н о г о б ю р о т р а н с п о р т и р о в а л и т е л о с ы н а н а м а ш и н е п о м а р ш р у т у М о с к в а — Р и г а , д о г о в а р и в а л и с ь ч е р е з п о с о л ь с т в о , — с о о б щ и л Р а й т и с Т и м м а .

Он добавил, что сразу же после получения тела сына подал иск в суд на расследование обстоятельств смерти. Родные спортсмена пока никого не обвиняют, но хотят знать правду о смерти Яниса, резюмировал отец баскетболиста.

Ранее подруга семьи Яниса Тиммы правозащитница Светлана Грачева со ссылкой на поклонников спортсмена сообщила, что баскетболиста в день трагедии преследовал неизвестный человек. Источники уверяли, что слежка велась от метро до отеля, в котором проживал экс-супруг Седоковой.

Сама Седокова была опрошена в качестве свидетеля по факту самоубийства бывшего мужа, но это не считается официальным допросом, рассказал криминалист Михаил Игнатов. По его словам, пока никто ни в чем не подозревает звезду, расследование гибели спортсмена продолжается.