Бузова едва не зарыдала, рассказывая о личной жизни

Ольга Бузова едва не заплакала, когда рассказывала о свиданиях и личной жизни. Об этом стало известно «Страстям».

Певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке концерта Big Love Show 2025 в Москве. Знаменитость ответила на вопрос журналистов о том, какие свидания в ее жизни больше всего запомнились.

« К о г д а т ы л ю б и ш ь , в с е с в и д а н и я л у ч ш и е . Л у ч ш е е с в и д а н и е м о ж е т б ы т ь г д е у г о д н о , к о г д а т в о и м и ч у в с т в а м и и п о с т у п к а м и п р а в и т л ю б о в ь , д а ж е о б н и м а ш к и в к р о в а т и п о д х о р о ш и й с е р и а л — э т о в с е г д а л у ч ш е е с в и д а н и е » , — р а с с к а з а л а о н а .

При этом Бузова заявила, что не ходит на свидания. Певица призналась, что в ее жизни были стрессовые моменты, когда она ждала поддержку любимого человека, но не получила ее — в этот момент Бузова едва сдержала слезы.

« Я с е й ч а с н е х о ж у н а с в и д а н и я . Э т о т о ж е б ы л т а к о й в о п р о с , к о т о р ы й я з а д а в а л а с е б е , п о т о м у ч т о в ы з н а е т е , я н р а в л ю с ь м у ж ч и н а м . Я э т о ч у в с т в у ю . Н о я п о н я л а , ч т о я л ю б л ю с е б я и п о к а н е л ю б л ю н и к о г о и з м у ж ч и н . Я н е х о ч у п р о х о д я щ и х о т н о ш е н и й . П о э т о м у н у ж н о х о д и т ь н а с в и д а н и я . Т ы н и к о г д а н е з н а е ш ь , п о н р а в и т с я о н т е б е и л и н е т . П о д а е т л и о н т е б е р у к у , к о г д а в ы в ы х о д и т е и з м а ш и н ы ? Ж е л а е т л и о н с п о к о й н о й н о ч и и д о б р о г о у т р а ? С п р а ш и в а е т л и , к а к п р о ш л о м о е в ы с т у п л е н и е ? Н у , в о т , я п е р в ы м д е л о м в з я л а т е л е ф о н и н е с п р о с и л н и к т о , х о т я в с е з н а л и , ч т о я б е з у м н о в о л н о в а л а с ь и н е р в н и ч а л а » , — р а с с к а з а л а о н а .

Ранее мы писали о том, как отреагировала Бузова на помолвку ее экс-возлюбленного с Краймбрери.