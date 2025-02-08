Крид прокомментировал рассказ Вали Карнавал об отношениях с абьюзером

Накануне Валя Карнавал рассказала про бывшего парня, который довел ее до булимии. Она призналась, что экс-возлюбленный все время терроризировал ее разговорами о лишнем весе. Она привела в пример эпизод, когда на нее обрушился шквал попреков за съеденную конфету. В итоге Валя заболела булимией, пишет издание passion.ru.

Поклонники сразу подумали, что издевался над девушкой Егор Крид, с которым у Карнавал ранее был роман. Страничка музыканта в соцсети раскалилась от гневных комментариев.

Сам Крид сообщил во время прямого эфире на Twitch-канале, что он сразу связался с Валентиной.

« Я н е м о г у в с п о м н и т ь , ч т о м о г к о м у - т о п р е д ъ я в и т ь . Э т о в о о б щ е н е в м о е м с т и л е . Я п о д у м а л , ч т о э т о о ч е н ь с т р а н н о и н а м е н я н е п о х о ж е . Н о , м о ж е т , я б ы л в б р е д у и л и н е в с в о е м у м е . . . Я е й н а п и с а л : " В а л ю х , э т о ч е з а ф и г н я ? Э т о п р о м е н я и с т о р и я и л и н е т ? " » - с к а з а л р э п е р .

Карнавал поспешила успокоить Егора, уверив, что речь шла о другом человеке.

Ранее на видео отреагировала Айза-Лилуна Ай: экс-супруга Гуфа посочувствовала девушкам и откровенно рассказала о своем опыте отношений с «абьюзером и нарциссом».