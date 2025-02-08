Крид прокомментировал рассказ Вали Карнавал об отношениях с абьюзером
Накануне Валя Карнавал рассказала про бывшего парня, который довел ее до булимии. Она призналась, что экс-возлюбленный все время терроризировал ее разговорами о лишнем весе. Она привела в пример эпизод, когда на нее обрушился шквал попреков за съеденную конфету. В итоге Валя заболела булимией, пишет издание passion.ru.
Поклонники сразу подумали, что издевался над девушкой Егор Крид, с которым у Карнавал ранее был роман. Страничка музыканта в соцсети раскалилась от гневных комментариев.
Сам Крид сообщил во время прямого эфире на Twitch-канале, что он сразу связался с Валентиной.
«Я не могу вспомнить, что мог кому-то предъявить. Это вообще не в моем стиле. Я подумал, что это очень странно и на меня не похоже. Но, может, я был в бреду или не в своем уме... Я ей написал: "Валюх, это че за фигня? Это про меня история или нет?"» - сказал рэпер.
Карнавал поспешила успокоить Егора, уверив, что речь шла о другом человеке.
Ранее на видео отреагировала Айза-Лилуна Ай: экс-супруга Гуфа посочувствовала девушкам и откровенно рассказала о своем опыте отношений с «абьюзером и нарциссом».