Стало известно, что требовала Седокова от родителей Тиммы после его смерти

Отец покойного экс-мужа Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы Райтис рассказал NEWS.ru о странном, по его мнению, звонке певицы после смерти спортсмена. О смерти Яниса его родным стало известно рано утром 17 декабря: сообщили знакомые, прочитав новость в интернете. По словам мужчины, через несколько часов после этого певица позвонила свекрови Аушме с просьбой сообщить кодовый номер в телефоне Яниса.

В 1 1 . 3 4 п о м о с к о в с к о м у в р е м е н и о н а ( С е д о к о в а . — N E W S . r u ) п о з в о н и л а А у ш м е . В м е с т о с о б о л е з н о в а н и й о ч е н ь д е л о в ы м т о н о м с п р о с и л а , н е з н а е т л и т а к о д д о с т у п а к т е л е ф о н у Я н и с а . К о д б ы л н е и з в е с т е н е г о м а т е р и . С е д о к о в а с к а з а л а , ч т о с х о д и т к с л е д о в а т е л ю и з а т е м п е р е з в о н и т , — р а с с к а з а л Т и м м а - с т а р ш и й .

Он подчеркнул, что бывшая невестка говорила очень уверенным и решительным тоном. Поэтому семья Тиммы не верит в последующий якобы «нервный срыв» Анны и ее лечение в частной клинике, уточнил Райтис. Недавно певица, по его словам, снова звонила бывшей свекрови с вопросом, который также вызвал недоумение у родных покойного баскетболиста.

Н е д а в н о в я н в а р е С е д о к о в а п о з в о н и л а А у ш м е с е щ е о д н и м — в и д и м о , в а ж н ы м , п о е е м н е н и ю — в о п р о с о м : « В ы н е з н а е т е , г д е д в а к о л ь ц а п о 1 5 0 т ы с я ч р у б л е й и б р а с л е т Я н и с а , к у д а д е л и с ь ? » . К а к и е - т о к о л ь ц а о н А н н е д а р и л , д о в о л ь н о д о р о г и е . И б ы л к а к о й - т о б р а с л е т с а м о г о с ы н а , т о ж е д о р о г о й … А у ш м а о т в е т и л а , ч т о п о н я т и я н е и м е е т , г д е к о л ь ц а и б р а с л е т . А н н а п о в е с и л а т р у б к у , — р а с с к а з а л Р а й т и с .

Он добавил, что никаких объяснений вероятных причин смерти сына от Седоковой они с мамой Яниса до сих пор не получили. При этом, по сведениям Райтиса, еще 17 декабря певица наняла команду адвокатов для своей защиты.

По нашей-то логике, Анна как жена Яниса, пусть даже бывшая, должна была бы, по идее, подключиться к расследованию (обстоятельств его смерти. — NEWS.ru). Ее же интересует то пароль от его телефона, то местонахождение колечек и браслетика…Наняла семерых адвокатов для себя. Чтобы защищаться? Но от кого? Мы пока не обвиняем, — сообщил Тимма-старший, резюмировав, что семья добивается только одного — правды о причинах смерти Яниса.

Ранее Райтис Тимма сообщил, что из материалов осмотра сотрудниками полиции места смерти Яниса исчезли важные улики. Например, пропали видеокадры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства той трагической ночи с 16 на 17 декабря 2024 года, когда баскетболиста нашли мертвым.

Также Райтис негативно оценил новое видео экс-жены сына, записанное ею на днях. Это первая видеозапись исполнительницы после трагедии с бывшим мужем. По мнению Тиммы-старшего, Седокова ведет себя цинично по отношению к покойному Янису и к его родным.