Обнародованы рекламные гонорары артистов

Для известных артистов участие в рекламной кампании – шанс хорошо заработать. Как сообщает «Комсомольская Правда», за один рекламный контракт актер может получить больше, чем за целый сериал. За полугодовой или годовой контракт у солидных компаний — от 20 до 50 млн рублей.

На величину гонорара влияет многое – известность представителя шоу-бизнеса, величина рекламной кампании, результаты маркетинговых исследований, проведенных среди целевой аудитории бренда, умение сторон вести переговоры.

В 2025 году в сфере рекламы произошло немало изменений. Не видно в рекламных паузах Полины Гагариной, Сергея Бурунова, Леонида Агутина, и многих других привычных персон. Впрочем, хотя Дмитрий Маликов и выбыл из одной крупной рекламной компании, но смог заключить более выгодный контракт - вместе с сыном стал лицом банка. Сообщается, что интерес у рекламодателей вызвали Лариса Гузеева и Екатерина Шпица (сотовый оператор), Ирина Пегова и Дмитрий Лысенков (лекарственные средства), Гоша Куценко и Тимур Батрутдинов (маркетплейсы).

Ранее Сергей Гармаш заработал на рекламе крупного банка около 100 миллионов рублей. Он заявил, что съемки в рекламе едва ли не единственная возможность заработать приличную сумму.