7 февраля, чуть более чем за две недели до своего 35-летия, скончался французский певец и автор песен, выступавший как Нааман. Причиной смерти стала опухоль мозга.

О кончине певца сообщает Republicain Lorrain со ссылкой на коллег артиста. О его диагнозе стало известно в 2019 году.

Настоящее имя музыканта - Мартин Мюссард. Он родился в 1990 году в Кормандии. Играл в группе Les Young Kha. Дебютную пластинку выпустил в 2013-м. Все четыре альбома артиста заходили в национальный чарт. Последний релиз Наамана датирован декабрем.