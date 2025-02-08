Отец Яниса Тиммы резко высказался о новом видеообращении Анны Седоковой, записанном после смерти бывшего мужа. В интервью NEWS.ru Райтис Тимма назвал «ужасно циничным» поведение певицы, готовой снова выступать с концертами после трагедии.

4 февраля Анна Седокова впервые за долгое время после смерти Яниса Тиммы прервала молчание и выступила с обращением в соцсети. Певица поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и заявила, что намерена продолжать творческую деятельность после гибели экс-супруга. Отец баскетболиста считает, что артистка ведет себя цинично по отношению к покойному и его родным.

« Я , к о н е ч н о ж е , в и д е л е е с в е ж е е в и д е о . Н и с л о в а н е г о в о р и т о Янисе: нет ни сожаления, ни каких-то объяснений. Обещает „петь песни и идти вперед“. На мой взгляд, это выглядит ужасно цинично», — заявил Райтис Тимма.

По словам мужчины, она не знает, как правильно называть Анну Седокову – бывшей женой Яниса или его вдовой. Райтис Тимма отметил, что в ближайшее время экс-солистку группы «ВИА Гра» собираются опросить латвийские следователи по делу о смерти спортсмена. Однако отец баскетболиста не уверен, что певица приедет на допрос.

« И х [ Я н и с а и А н н у ] р а з в е л и 9 д е к а б р я . Н о р е ш е н и е с у д а д о л ж н о б ы л о в с т у п и т ь в с и л у в я н в а р е . Д о я н в а р я м о й с ы н у ж е н е д о ж и л . Т а к к т о о н а , ж е н а и л и в д о в а ? . . Н е з н а ю , о п р а ш и в а л и л и е е р о с с и й с к и е с л е д о в а т е л и . Л а т в и й с к и е , н а с к о л ь к о м н е и з в е с т н о , п л а н и р у ю т . М н е к а ж е т с я , о н а в р я д л и п р и е д е т » , — в ы с к а з а л с я о т е ц Я н и с а Т и м м ы .

Напомним, спортсмен ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти Яниса Тиммы в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа. Сама же экс-солистка «ВИА Гры» после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких баскетболиста.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова прокомментировала номер в свадебном платье на шоу «Три аккорда» после смерти Яниса Тиммы.