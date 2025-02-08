«Выглядит ужасно цинично»: отец Яниса Тиммы раскритиковал поведение Анны Седоковой после смерти экс-мужа

Отец Яниса Тиммы резко высказался о новом видеообращении Анны Седоковой, записанном после смерти бывшего мужа. В интервью NEWS.ru Райтис Тимма назвал «ужасно циничным» поведение певицы, готовой снова выступать с концертами после трагедии.

4 февраля Анна Седокова впервые за долгое время после смерти Яниса Тиммы прервала молчание и выступила с обращением в соцсети. Певица поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и заявила, что намерена продолжать творческую деятельность после гибели экс-супруга. Отец баскетболиста считает, что артистка ведет себя цинично по отношению к покойному и его родным.

«Я, конечно же, видел ее свежее видео. Ни слова не говорит о Янисе: нет ни сожаления, ни каких-то объяснений. Обещает „петь песни и идти вперед“. На мой взгляд, это выглядит ужасно цинично», — заявил Райтис Тимма.

По словам мужчины, она не знает, как правильно называть Анну Седокову – бывшей женой Яниса или его вдовой. Райтис Тимма отметил, что в ближайшее время экс-солистку группы «ВИА Гра» собираются опросить латвийские следователи по делу о смерти спортсмена. Однако отец баскетболиста не уверен, что певица приедет на допрос.

«Их [Яниса и Анну] развели 9 декабря. Но решение суда должно было вступить в силу в январе. До января мой сын уже не дожил. Так кто она, жена или вдова?.. Не знаю, опрашивали ли ее российские следователи. Латвийские, насколько мне известно, планируют. Мне кажется, она вряд ли приедет», высказался отец Яниса Тиммы.

Напомним, спортсмен ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти Яниса Тиммы в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа. Сама же экс-солистка «ВИА Гры» после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких баскетболиста.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова прокомментировала номер в свадебном платье на шоу «Три аккорда» после смерти Яниса Тиммы.