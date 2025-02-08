Александр Гудков после длительного молчания вновь приступил к работе. Вернулся в шоу «Чикен карри», и готов выступать на корпоративах.

За 2, 5 миллиона рублей он пять часов будет веселить публику. Но при определенных условиях. Никаких шуток про Россию и никаких просьб исполнить вызвавшую свое время скандал трек-пародию на хит SHAMAN «Я узкий».

Райдер у комика достаточно скромный. Mercedes S 222 под управлением некурящего водителя, наличие визажиста. В гримерке – «Ессентуки № 17», сухое вино, шампанское, сыр, фрукты, лосось с овощами на гриле, информирует Телеграм-канал Мash

Сейчас Александр продолжает работу над своим шоу и занимается бизнесом. Он вернулся в медиа пространство и занимается своими социальными сетями.