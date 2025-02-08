Робби Уильямс поблагодарил свои гениталии в публичном выступлении

Фильм Уильямса получил массу наград на кинопремии.

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Робби Уильямс снова оказался в центре внимания, устроив настоящее шоу на церемонии AACTA, которую называют «Австралийским Оскаром». Его фильм Better Man стал триумфатором вечера, получив награды в нескольких номинациях, включая лучший фильм. Однако все обсуждали не столько саму победу, сколько речь Уильямса, которая взорвала зал. На сцену он вышел явно без подготовленного текста, но это не помешало ему выдать, пожалуй, самую эксцентричную благодарственную речь вечера.

« Я х о ч у п о б л а г о д а р и т ь н а р к о т и к и , С Д В Г , д е п р е с с и ю , т р е в о ж н о с т ь , д и с л е к с и ю , б е с с о н н и ц у , д и с п р а к с и ю , н и з к у ю с а м о о ц е н к у , с т р а х о б щ е н и я , з а в и с и м о с т ь , а л к о г о л и з м и п е н и с м е н ь ш е с р е д н е г о р а з м е р а — б е з э т о г о в с е г о э т о т ф и л ь м п р о с т о б ы н е с о с т о я л с я » , — з а я в и л а р т и с т , в ы з в а в ш к в а л с м е х а и а п л о д и с м е н т о в .

Помимо главного приза, картина о жизни Уильямса принесла награды исполнителю главной роли Джонно Дэвису, который появился в образе певца с помощью CGI, а также режиссеру Майклу Грейси. Австралийская публика приняла фильм на ура, в отличие от остального мира, где он провалился в прокате. Но этим вечер не ограничился. Уильямс не был бы собой, если бы не устроил еще один запоминающийся момент.

Во время исполнения Angels он подбодрил публику возгласом «Aussie, Aussie, Aussie!», на что толпа мгновенно ответила классическим «Oi, oi, oi!».