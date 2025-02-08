Калашникова высказалась о разводе Бондарчука с Андреевой

https://ura.news/news/1052886352

Анна Калашникова сообщила журналистам, что союз Федора Бондарчука и Паулины Андреевой распался. Об этом пишет издание URA.RU.

« Ф е д о р а п р и ч и с л я ю т к з а в и д н ы м х о л о с т я к а м . С н о в а в е р н у л с я в э т о т с п и с о к , х о т я о ф и ц и а л ь н о г о п о д т в е р ж д е н и я д о с и х п о р н е т . П р и э т о м и в т у с о в к е , и в с о ц с е т я х а к т и в н о о б с у ж д а е т с я э т а т е м а . Н а д о п о н и м а т ь , ч т о д ы м а б е з о г н я н е б ы в а е т » , — р а с с к а з а л а п е в и ц а .

Режиссер и актриса заключили брак в 2019 году, свадебная церемония прошла в Санкт-Петербурге в Юсуповском дворце. Федор старше Паулины на 21 год. У пары есть сын Иван, который появился на свет в 2021 году.

О разводе звездной пары говорят уже несколько месяцев. Недавно Бондарчук появился на светском мероприятии без супруги и без обручального кольца.

Также в начале 2025 года стало известно, что Бондарчук покинул совет директоров «Ленфильма».