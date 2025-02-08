Калашникова высказалась о разводе Бондарчука с Андреевой
https://ura.news/news/1052886352
Анна Калашникова сообщила журналистам, что союз Федора Бондарчука и Паулины Андреевой распался. Об этом пишет издание URA.RU.
«Федора причисляют к завидным холостякам. Снова вернулся в этот список, хотя официального подтверждения до сих пор нет. При этом и в тусовке, и в соцсетях активно обсуждается эта тема. Надо понимать, что дыма без огня не бывает», — рассказала певица.
Режиссер и актриса заключили брак в 2019 году, свадебная церемония прошла в Санкт-Петербурге в Юсуповском дворце. Федор старше Паулины на 21 год. У пары есть сын Иван, который появился на свет в 2021 году.
О разводе звездной пары говорят уже несколько месяцев. Недавно Бондарчук появился на светском мероприятии без супруги и без обручального кольца.
Также в начале 2025 года стало известно, что Бондарчук покинул совет директоров «Ленфильма».