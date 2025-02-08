Из замка Пугачевой предложили сделать детский дом

Соседов нашел применение замку Пугачевой
Сергей Соседов переживает за судьбу замка Аллы Борисовны в подмосковной деревне Грязь. Как известно, особняк экзотической архитектуры давно и безуспешно выставлен на продажу, и в нем живут лишь работники, поддерживающие порядок.
В последнее время в СМИ и социальных сетях не раз появлялась информация о том, что строение начинает разрушаться и теряет товарный вид, пишет REGIONS
Музыкальный критик предложил передать замок под государственные нужды или просто снести. Он уверен, что его хозяева вряд ли вернутся в Россию.
«Какой смысл в этом огромном и пустом замке, который никому сегодня не нужен, а территорию занимает? Тогда либо детям отдать, либо стереть с лица земли», — заявил телеведущий.
Ранее риелтор Алина Правоторина усомнилась в возможности продажи замка Пугачевой в Грязи. По словам эксперта, уникальность вышеупомянутого объекта не пошла ему на пользу, так как интерьеры в замке на любителя и многим кажутся нелепыми, а с момента обустройства и вовсе устарели, что особенно усложняет его продажу. Кроме того, считает специалист, даже нынешняя цена объекта сильно завышена и не соответствует рынку.
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