Из замка Пугачевой предложили сделать детский дом

Сергей Соседов переживает за судьбу замка Аллы Борисовны в подмосковной деревне Грязь. Как известно, особняк экзотической архитектуры давно и безуспешно выставлен на продажу, и в нем живут лишь работники, поддерживающие порядок.

В последнее время в СМИ и социальных сетях не раз появлялась информация о том, что строение начинает разрушаться и теряет товарный вид, пишет REGIONS

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Музыкальный критик предложил передать замок под государственные нужды или просто снести. Он уверен, что его хозяева вряд ли вернутся в Россию.

« К а к о й с м ы с л в э т о м о г р о м н о м и п у с т о м з а м к е , к о т о р ы й н и к о м у с е г о д н я н е н у ж е н , а т е р р и т о р и ю з а н и м а е т ? Т о г д а л и б о д е т я м о т д а т ь , л и б о с т е р е т ь с л и ц а з е м л и » , — з а я в и л т е л е в е д у щ и й .

Ранее риелтор Алина Правоторина усомнилась в возможности продажи замка Пугачевой в Грязи. По словам эксперта, уникальность вышеупомянутого объекта не пошла ему на пользу, так как интерьеры в замке на любителя и многим кажутся нелепыми, а с момента обустройства и вовсе устарели, что особенно усложняет его продажу. Кроме того, считает специалист, даже нынешняя цена объекта сильно завышена и не соответствует рынку.

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