Музкритик Соседов заявил, что замок Пугачевой можно превратить в детский дом

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил передать замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь под государственные нужды. Его слова передает REGIONS.

Из замка Пугачевой предложили сделать детский дом
© globallookpress.com

Соседов отметил, что владелица замка живет в другой стране и вряд ли вернется в Россию. Он считает, что недвижимость Пугачевой можно превратить в детский дом, библиотеку или отдать под гуманитарные нужды.

«Какой смысл в этом огромном и пустом замке, который никому сегодня не нужен, а территорию занимает? Тогда либо детям отдать, либо стереть с лица земли», заявил телеведущий.

6 февраля СМИ сообщали, что замок Аллы Пугачевой в Грязи покрылся ржавчиной и пришел в упадок. По данным Life со ссылкой на SHOT, у особняка начали выцветать стены, появился слой плесени, а с крыш отваливается кирпичная кладка.

«Если он на ладан дышит, то вряд ли найдется какой-то энтузиаст, который не пожалеет денег и купит этот дом. Туда нужно еще целое состояние вложить, чтобы отремонтировать», подчеркнул Соседов.

Музыкальный критик уточнил, что лично не видел подмосковную недвижимость российской исполнительницы.

«Мне ни Пугачева, ни ее дома абсолютно не интересны. <> Но я сомневаюсь, что ее величество поселится вновь в здании, которое уже трещит по швам», подытожил он.
Шоу-бизнес
Сергей Соседов
Алла Пугачева
1