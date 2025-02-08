Из замка Пугачевой предложили сделать детский дом

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил передать замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь под государственные нужды. Его слова передает REGIONS.

Соседов отметил, что владелица замка живет в другой стране и вряд ли вернется в Россию. Он считает, что недвижимость Пугачевой можно превратить в детский дом, библиотеку или отдать под гуманитарные нужды.

« К а к о й с м ы с л в э т о м о г р о м н о м и п у с т о м з а м к е , к о т о р ы й н и к о м у с е г о д н я н е н у ж е н , а т е р р и т о р и ю з а н и м а е т ? Т о г д а л и б о д е т я м о т д а т ь , л и б о с т е р е т ь с л и ц а з е м л и » , — з а я в и л т е л е в е д у щ и й .

6 февраля СМИ сообщали, что замок Аллы Пугачевой в Грязи покрылся ржавчиной и пришел в упадок. По данным Life со ссылкой на SHOT, у особняка начали выцветать стены, появился слой плесени, а с крыш отваливается кирпичная кладка.

« Е с л и о н н а л а д а н д ы ш и т , т о в р я д л и н а й д е т с я к а к о й - т о э н т у з и а с т , к о т о р ы й н е п о ж а л е е т д е н е г и к у п и т э т о т д о м . Т у д а н у ж н о е щ е ц е л о е с о с т о я н и е в л о ж и т ь , ч т о б ы о т р е м о н т и р о в а т ь » , — п о д ч е р к н у л С о с е д о в .

Музыкальный критик уточнил, что лично не видел подмосковную недвижимость российской исполнительницы.