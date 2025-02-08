Гагарина выдала важный секрет сына
Полина Гагарина уже рассказывала, что в прошлом году сын поступил в высшее учебное заведение своей мечты на бюджет. Правда, название вуза она не называла. А на днях в интервью «Авторадио» певица проговорилась, что ее Андрей учится сразу в двух институтах.
«Сейчас Андрюше 17 лет, и он является студентом, не знаю, можно ли это говорить… Он студент двух университетов. Я не знаю, в каком из вузов не знают, что он параллельно получает второе образование. Ну, по-моему, я все спалила, как всегда», — сказала артистка.
При этом юноша еще успевает подрабатывать, и с личной жизнью у парня все в порядке, информирует СтарХит.
Со своей девушкой Викторией Соломахиной молодой человек познакомился на шоу «Голос». Юная артистка попала в команду Гагариной и стала победительницей вокального проекта. Об их отношениях стало известно в марте прошлого года.
Андрей появился на свет в 2007 году. Его отец актер Петр Кислов прожил в браке с Полиной около трех лет, а с 2014 года воспитанием юноши занимался помимо родного отца еще и отчим фотограф Дмитрий Исхаков. После развода Гагариной и Исхакова Андрей встал на сторону матери и сократил общение с Дмитрием.