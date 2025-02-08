Гагарина выдала важный секрет сына

Полина Гагарина уже рассказывала, что в прошлом году сын поступил в высшее учебное заведение своей мечты на бюджет. Правда, название вуза она не называла. А на днях в интервью «Авторадио» певица проговорилась, что ее Андрей учится сразу в двух институтах.

« С е й ч а с А н д р ю ш е 1 7 л е т , и о н я в л я е т с я с т у д е н т о м , н е з н а ю , м о ж н о л и э т о г о в о р и т ь … О н с т у д е н т д в у х у н и в е р с и т е т о в . Я н е з н а ю , в к а к о м и з в у з о в н е з н а ю т , ч т о о н п а р а л л е л ь н о п о л у ч а е т в т о р о е о б р а з о в а н и е . Н у , п о - м о е м у , я в с е с п а л и л а , к а к в с е г д а » , — с к а з а л а а р т и с т к а .

При этом юноша еще успевает подрабатывать, и с личной жизнью у парня все в порядке, информирует СтарХит.

Со своей девушкой Викторией Соломахиной молодой человек познакомился на шоу «Голос». Юная артистка попала в команду Гагариной и стала победительницей вокального проекта. Об их отношениях стало известно в марте прошлого года.

Андрей появился на свет в 2007 году. Его отец актер Петр Кислов прожил в браке с Полиной около трех лет, а с 2014 года воспитанием юноши занимался помимо родного отца еще и отчим фотограф Дмитрий Исхаков. После развода Гагариной и Исхакова Андрей встал на сторону матери и сократил общение с Дмитрием.