Есипенко рассказала правду об отношениях с Джигурдой
Союз Никиты Джигурды и Марины Есипенко длился 11 лет и стал настоящим испытанием для телеведущей. Пара познакомилась во время экзаменов в Щукинское училище в 1983 году. Завязался роман, пишет Экспресс Газета.
Но юная Марина страдала от чрезмерной любвеобильности Никиты. Так, Джигурда поехал навестить родственников, а вернулся в Москву уже женатым на своей землячке – девушка скоропостижно забеременела. Есипенко он пообещал, что очень скоро оформит развод…
Постоянные измены гражданского мужа в итоге убили добрые чувства Марины. Она обратила внимание на общего знакомого Олега Митяева.
«Я хотела даже ребенка от Джигурды. Но он мне постоянно изменял, обманывал. Я уже просто по прошествии лет не могла его простить. Как-то я поняла, что не хочу ничего иметь с этим человеком… Мы раза четыре могли расписаться. Подавали заявления в ЗАГС. Слава богу, не расписались. А потом я влюбилась. Все происходило постепенно. Я выставила все его вещи из дома. Я позволила себе увлечься Олегом Митяевым, своим мужем». – рассказала телеведущая.
В итоге Есипенко и Митяев поженились, родили дочь и до сих пор счастливы в браке.
«Отношения с Никитой мне были нужны для того, чтобы ощутить разницу и по достоинству ценить союз с порядочным мужчиной», - считает Марина.
Эпатажный актер, певец, общественный деятель Никита Джигурда также устроил свою личную жизнь - со знаменитой фигуристкой Мариной Анисиной. Они воспитывают двоих общих детей