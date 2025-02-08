Есипенко рассказала правду об отношениях с Джигурдой

Союз Никиты Джигурды и Марины Есипенко длился 11 лет и стал настоящим испытанием для телеведущей. Пара познакомилась во время экзаменов в Щукинское училище в 1983 году. Завязался роман, пишет Экспресс Газета.

Но юная Марина страдала от чрезмерной любвеобильности Никиты. Так, Джигурда поехал навестить родственников, а вернулся в Москву уже женатым на своей землячке – девушка скоропостижно забеременела. Есипенко он пообещал, что очень скоро оформит развод…

Постоянные измены гражданского мужа в итоге убили добрые чувства Марины. Она обратила внимание на общего знакомого Олега Митяева.

« Я х о т е л а д а ж е р е б е н к а о т Д ж и г у р д ы . Н о о н м н е п о с т о я н н о и з м е н я л , о б м а н ы в а л . Я у ж е п р о с т о п о п р о ш е с т в и и л е т н е м о г л а е г о п р о с т и т ь . К а к - т о я п о н я л а , ч т о н е х о ч у н и ч е г о и м е т ь с э т и м ч е л о в е к о м … М ы р а з а ч е т ы р е м о г л и р а с п и с а т ь с я . П о д а в а л и з а я в л е н и я в З А Г С . С л а в а б о г у , н е р а с п и с а л и с ь . А п о т о м я в л ю б и л а с ь . В с е п р о и с х о д и л о п о с т е п е н н о . Я в ы с т а в и л а в с е е г о в е щ и и з д о м а . Я п о з в о л и л а с е б е у в л е ч ь с я О л е г о м М и т я е в ы м , с в о и м м у ж е м » . – р а с с к а з а л а т е л е в е д у щ а я .

В итоге Есипенко и Митяев поженились, родили дочь и до сих пор счастливы в браке.

« О т н о ш е н и я с Н и к и т о й м н е б ы л и н у ж н ы д л я т о г о , ч т о б ы о щ у т и т ь р а з н и ц у и п о д о с т о и н с т в у ц е н и т ь с о ю з с п о р я д о ч н ы м м у ж ч и н о й » , - с ч и т а е т М а р и н а .

Эпатажный актер, певец, общественный деятель Никита Джигурда также устроил свою личную жизнь - со знаменитой фигуристкой Мариной Анисиной. Они воспитывают двоих общих детей