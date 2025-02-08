Семенович объяснила, почему раньше страдала от панических атак

Анна Семенович до того, как начать музыкальную карьеру, профессионально занималась фигурным катанием — выступала в танцах на льду. Тогда она испытывала панические атаки. Об этом певица рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в микроблоге.

« К о г д а б ы л а в с п о р т е , я т о г д а е щ е н е у м е л а с п р а в л я т ь с я с п а н и к о й ! А п р и ч и н ы о ч е н ь п р о с т ы е у л ю б о й п а н и ч к и — э т о п е р е г р у з о р г а н и з м а , н а д о о т д ы х а т ь ! И у ч и т ь с я п е р е к л ю ч а т ь в н и м а н и е с т р е в о ж н ы х м ы с л е й » , — п о с о в е т о в а л а С е м е н о в и ч .

45-летняя звезда отметила, что уже давно изменила собственные приоритеты. Она убеждена, что нельзя жить только работой, пишет портал thevoicemag.

В жизни всему должно находиться место – любви, друзьям, хобби, отдыху, заботам о здоровье. А сейчас она больше всего думает о создании семьи со своим возлюбленным.

« Д л я м е н я в ж и з н и в а ж н о в с , н о с е й ч а с я н а ц е л е н а с о з д а т ь д р у ж н у ю , п о л н у ю л ю б в и и в з а и м о у в а ж е н и я с е м ь ю » , — с к а з а л а а р т и с т к а .

Последние несколько недель Анна Семенович и ее возлюбленный Денис провели на Мальдивах. Впрочем, певица не потратила на путешествие ни рубля: в ответ на вопрос подписчика она отметила, что «отдых и многое другое» оплачивает ее избранник.

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