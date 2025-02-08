Семенович объяснила, почему раньше страдала от панических атак

Анна Семенович до того, как начать музыкальную карьеру, профессионально занималась фигурным катанием — выступала в танцах на льду. Тогда она испытывала панические атаки. Об этом певица рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в микроблоге.

Семенович объяснила, почему раньше страдала от панических атак
© РИА Новости
«Когда была в спорте, я тогда еще не умела справляться с паникой! А причины очень простые у любой панички это перегруз организма, надо отдыхать! И учиться переключать внимание с тревожных мыслей», посоветовала Семенович.

45-летняя звезда отметила, что уже давно изменила собственные приоритеты. Она убеждена, что нельзя жить только работой, пишет портал thevoicemag.

В жизни всему должно находиться место – любви, друзьям, хобби, отдыху, заботам о здоровье. А сейчас она больше всего думает о создании семьи со своим возлюбленным.

«Для меня в жизни важно вс, но сейчас я нацелена создать дружную, полную любви и взаимоуважения семью», сказала артистка.

Последние несколько недель Анна Семенович и ее возлюбленный Денис провели на Мальдивах. Впрочем, певица не потратила на путешествие ни рубля: в ответ на вопрос подписчика она отметила, что «отдых и многое другое» оплачивает ее избранник.

4 научно признанных психотерапевтических метода, которые работают