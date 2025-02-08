Чичерина предложила неожиданный вариант использования ИИ
Музыкальный конкурс «Интервидение пройдет в сентябре 2025 года в Москве, участие в нем примут более 16 стран. Указ о проведении международного мероприятия уже подписан Владимиром Путиным.
Юлия Чичерина убеждена, что современные технологии искусственного интеллекта помогут провести набор конкурсантов честно и прозрачно, пишет издание absatz.media.
«У нас много талантов, в том числе на фронте, молодых, искренних, горящих. Но их никто не слышит, потому что сейчас нет площадок для новых голосов, все площадки работают в ручном режиме, нет естественной конкуренции, нам показывают только тех, кого хотят показывать частные владельцы радиостанций, интернет-площадок и телевидения, пора подключать ИИ к отбору, чтобы обман был невозможен, и тогда правда откроет нам новые имена», – сказала Чичерина.
Заслуженная артистка России Юлия Чичерина ранее рассказала ТАСС, что дала более тысячи концертов с 2014 г. для защитников Донбасса и Новороссии.
«Моя география очень широка. Я езжу по всему фронту. От самой Луганщины до самых югов, до ворот в Крым и обратно. Я дала уже больше тысячи концертов. Учитывая, с 2014-го года, конечно. Здесь, для военнослужащих, для солдат, для защитников нашей Родины», – отметила Чичерина.