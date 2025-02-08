Чичерина предложила неожиданный вариант использования ИИ

Музыкальный конкурс «Интервидение пройдет в сентябре 2025 года в Москве, участие в нем примут более 16 стран. Указ о проведении международного мероприятия уже подписан Владимиром Путиным.

Юлия Чичерина убеждена, что современные технологии искусственного интеллекта помогут провести набор конкурсантов честно и прозрачно, пишет издание absatz.media.

« У н а с м н о г о т а л а н т о в , в т о м ч и с л е н а ф р о н т е , м о л о д ы х , и с к р е н н и х , г о р я щ и х . Н о и х н и к т о н е с л ы ш и т , п о т о м у ч т о с е й ч а с н е т п л о щ а д о к д л я н о в ы х г о л о с о в , в с е п л о щ а д к и р а б о т а ю т в р у ч н о м р е ж и м е , н е т е с т е с т в е н н о й к о н к у р е н ц и и , н а м п о к а з ы в а ю т т о л ь к о т е х , к о г о х о т я т п о к а з ы в а т ь ч а с т н ы е в л а д е л ь ц ы р а д и о с т а н ц и й , и н т е р н е т - п л о щ а д о к и т е л е в и д е н и я , п о р а п о д к л ю ч а т ь И И к о т б о р у , ч т о б ы о б м а н б ы л н е в о з м о ж е н , и т о г д а п р а в д а о т к р о е т н а м н о в ы е и м е н а » , – с к а з а л а Ч и ч е р и н а .

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина ранее рассказала ТАСС, что дала более тысячи концертов с 2014 г. для защитников Донбасса и Новороссии.