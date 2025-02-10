Рэппер Канье Уэст заявил, что станет президентом США

Американский рэпер Канье Уэст написал в соцсети X (заблокирована в РФ), что в будущем возглавит Соединенные Штаты.

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В публикации певец обвинил евреев в разрушении Америки.

Он также пообещал переделать страну вместе с личным архитектором Гитлера Альбертом Шпеером.

Уэст поблагодарил Илона Маска за возможность свободно выражать свои мысли на протяжении долгого периода времени. Речь идет о принадлежащей Маску платформе X.

Ранее бизнесмен отписался от Уэста после заявлений исполнителя о том, что "он нацист" и "любит Гитлера".

Тем временем "Ветераны России" попросили не пускать Уэста в РФ. Их возмутили размещенные в соцсетях сообщения с "оскорбительными высказываниями в адрес различных этнических групп, включая евреев и белых людей".

По мнению общественников, в страну надо запретить въезд людям, "которые открыто симпатизируют преступной идеологии Третьего рейха". Музыканта следует "объявить персоной нон грата".