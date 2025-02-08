Рэпер Канье Уэст признался в X, что его поток постов о Гитлере, нацизме и евреях был частью "социального эксперимента".

" Я п о б е д и л . Н а п р о т я ж е н и и 1 2 ч а с о в я п и с а л п р а к т и ч е с к и в с е , ч т о х о т е л , и у м е н я в с е е щ е е с т ь м о й а к к а у н т . И , с а м о е г л а в н о е , м о и м и л л и а р д ы " , - з а я в и л м у з ы к а н т .

Он также поблагодарил и признался в любви к своим коллегам рэперам, темнокожим женщинам, представителям ЛГБТ, в том числе "геям-евреям и рэперам-евреям-геям", интернет-троллям и "нейродивергентам".

Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию

7 февраля Уэст написал свыше 20 постов в соцсети X про нацизм, евреев и Илона Маска. Он признался в любви к Адольфу Гитлеру, обвинил евреев в притеснении темнокожих людей, а также назвал белых расистами.

Позднее стало известно, что общественное движение "Ветераны России" обратилось в МИД РФ с требованием запретить Уэсту въезд в страну из-за его постов. Общественники заявили, что признания рэпера нарушают статью 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Они выразили мнение, что таким зарубежным звездам "не место в России".