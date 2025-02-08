Канье Уэст объяснил свои посты о Гитлере: «Я победил»
Рэпер Канье Уэст признался в X, что его поток постов о Гитлере, нацизме и евреях был частью "социального эксперимента".
"Я победил. На протяжении 12 часов я писал практически все, что хотел, и у меня все еще есть мой аккаунт. И, самое главное, мои миллиарды", - заявил музыкант.
Он также поблагодарил и признался в любви к своим коллегам рэперам, темнокожим женщинам, представителям ЛГБТ, в том числе "геям-евреям и рэперам-евреям-геям", интернет-троллям и "нейродивергентам".
Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию
7 февраля Уэст написал свыше 20 постов в соцсети X про нацизм, евреев и Илона Маска. Он признался в любви к Адольфу Гитлеру, обвинил евреев в притеснении темнокожих людей, а также назвал белых расистами.
Позднее стало известно, что общественное движение "Ветераны России" обратилось в МИД РФ с требованием запретить Уэсту въезд в страну из-за его постов. Общественники заявили, что признания рэпера нарушают статью 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Они выразили мнение, что таким зарубежным звездам "не место в России".