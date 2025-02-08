Встречаются ли Shaman и Мизулина: публичные признания, поцелуй на камеру и общая любовь

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина разместили в своих telegram-каналах одинаковые фотографии и публично «признались» в чувствах друг к другу. Публикация вызвала широкий резонанс и привлекла тысячи комментариев и реакций. Кроме того, в Сети активно обсуждается их поцелуй в одной из школ Москвы. Действительно ли Дронов и Мизулина встречаются, и как они «признались» друг к другу в любви — в материале URA.RU.

© Shaman/Telegram

Любовь или фантазия поклонников?

За последние три года Ярослав Дронов стал значимой фигурой на российской музыкальной сцене, обретя особую популярность среди молодежи. Его карьера получила значительный толчок после выпуска песни «Встанем» в конце февраля 2022 года, а его следующий трек «Я русский» укрепил его статус звезды на музыкальном Олимпе.

В то время как Екатерина Мизулина активно критиковала молодых рэперов за продвижение ценностей, которые на ее взгляд были несовместимы с идеалами сильного государства, Shaman продолжал посвящать свое творчество темам любви и России, завершая каждый свой концерт исполнением государственного гимна. Взаимодействие Мизулиной и Shaman постепенно стало более тесным, и она стала частым гостем на его концертах. Это вызвало слухи о более глубоких отношениях между ними, хотя оба отрицали любые романтические спекуляции. На вопросы журналистов о связи с Мизулиной перед премьерой его шоу в Санкт-Петербурге в 2023 году Shaman ответил: «Пусть фантазируют дальше. Не будем их разочаровывать».

Причина развода Shaman — Мизулина?

Shaman внезапно для многих, в Год семьи, принял решение развестись со своей супругой Еленой Мартыновой. Елена, обладательница привлекательной внешности и брюнетка, которую называют продюсером музыканта и одним из ключевых факторов его стремительного успеха, была рядом с артистом много лет.

Елена призналась, что в начале их знакомства, когда Ярослав был еще неизвестен, многие сомневались в ее выборе. Однако она, занимавшая ранее должность топ-менеджера крупного телекоммуникационного оператора, решила поддержать своего мужа. Она не только помогала ему в карьере, но и сопровождала его в гастрольных турах, пока он не стал признанным и популярным музыкантом страны. История, казалось бы, могла закончиться счастливо. Однако осенью 2024 года пара неожиданно объявила о разводе.

Вскоре после этого Екатерина Мизулина сообщила о «лучшем дне в жизни» и продемонстрировала роскошный букет цветов. В социальных сетях появились слухи о том, что между ней и Дроновым складываются не просто дружеские отношения.

" Д а , д р у ж е с к и е о т н о ш е н и я , с о з в а н и в а е м с я , с п и с ы в а е м с я . О н а в э т о й ж е л о д к е г р е б е т , п о э т о м у м ы и н а ш л и о б щ и й я з ы к " , — о т в е т и л S h a m a n н а д о м ы с л ы п о к л о н н и к о в в е г о в о з м о ж н о й р о м а н т и ч е с к о й с в я з и с М и з у л и н о й .

Начали 2025 год вместе

В интервью на федеральных телеканалах Ярослав признавался, что ему было трудно пережить развод, однако он полностью сосредоточился на работе, что помогло ему справляться с эмоциями. Впрочем, значительную роль в его жизни, судя по всему, сыграла и Мизулина. Они неоднократно делились видео из бизнес-класса самолета и с различных мероприятий, хотя и не уточняли, куда направляются.

Кроме того, вскоре после наступления нового года появились публикации, явно указывающие на их романтические отношения. Мизулина опубликовала фотографию с подписью: «2025 год — год Змеи, но я отмечаю новогодние праздники вместе с русским тигром», где вместо головы у мужчины был изображен смайлик в форме тигра. Аналогичное селфи разместил и Дронов, на котором лицо его спутницы скрыто изображением тигра и подписью: «2025 год — год Змеи, но я отмечаю новогодние праздники вместе с русской тигрицей».

Пара продолжила делиться совместными фотографиями, включая одну в костюмах в стиле позднего СССР. На одной из фотографий у Дронова даже было видно татуировку с именем «Катя» (судя по фото, тату просто нарисована маркером). Позже они выпустили несколько видеороликов, в которых анонсировали предстоящий конкурс. Победители этого конкурса получат возможность устроить концерт звезд в своей школе.

Помимо этого, Дронов и Мизулина выложили в своих telegram-каналах одинаковые посты с совместными фотографиями. «Ты мой», — подписала фото Екатерина. «Ты моя», — написал в своем канале Ярослав. Это также вызвало кучу обсуждений в соцсетях.

Скандальный поцелуй

В начале февраля в социальных сетях активно обсуждался видеоролик, на котором девушка в компании своего молодого человека посетила один из столичных ресторанов. Во время ужина она вела беседу с партнером, который в какой-то момент направил камеру за свою спину, чтобы показать окружение. За соседним столом оказались Shaman и Екатерина Мизулина.

Особое внимание вызвало событие 3 февраля, когда певец и глава «Лиги безопасного интернета» прибыли в одну из московских школ. В спортивном зале была организована временная сцена, где школьники имели возможность задавать вопросы Дронову и Мизулиной. В завершение мероприятия артист провел мини-концерт, где исполнил несколько своих популярных композиций.

Во время выступления рядом с артистом находилась Екатерина Мизулина. Они танцевали и развлекались, а затем из толпы кто-то закричал «Горько!», что привело к тому, что все присутствующие начали поддерживать этот возглас.

Shaman быстро среагировал, обнял Мизулину и приблизил руку к ее губам. Не ясно, произошел ли поцелуй между ними, поскольку видеозаписи с разных ракурсов давали разную картину. Тем не менее СМИ и фанаты уже начали активно обсуждать предполагаемый романтический жест, принимая его за начало более серьезных отношений между Дроновым и Мизулиной. Однако все-таки официальных подтверждений поцелуя, а тем более романтических отношений между знаменитостями нет.