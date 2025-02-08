Лазарев вывез за границу всю семью

Сергей Лазарев около месяца назад уехал в большой зарубежный тур. Он побывал в Аргентине, Бразилии, Перу, Боливии и еще в нескольких странах. И вот после путешествия по Южной Америке певец прилетел в Дубай.

В микроблоге Сергей сообщил, что наконец-то получил возможность воссоединиться с семьей. Он привез к себе маму, детей и племянницу, пишет «Комсомольская Правда».

Сергей с семьей поселился в номере с несколькими спальнями. Артист публикует фото и видео с роскошного отдыха

« М ы в с е в м е с т е в о д н о м б о л ь ш о м н о м е р е ! Э т о о ч е н ь у д о б н о д л я с е м е й н о г о о т д ы х а с д е т ь м и » , – н а п и с а л о н .

В Арабских Эмиратах исполнитель завершает свой тур, через несколько дней артист уже вернется в Россию.

У певца Сергея Лазарева двое детей: 10-летний Никита и 6-летняя Анна. Наследники артиста появились на свет благодаря суррогатным матерям. Исполнитель не скрывает своих детей и часто выводит их в свет