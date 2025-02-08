Айза посочувствовала бывшим девушкам Крида

Айза-Лилуна Ай посмотрела видеоролик, в котором бывшие подруги Егора Крида рассказывают, насколько тяжко им было в отношениях с музыкантом.

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Бизнесвумен прокомментировала данную ситуацию. Экс-супруга Гуфа подчеркнула, что с Кридом незнакома, и конкретно о нем ничего не будет говорить. Но в ее жизни была подобная история. Об этом пишет СтарХит.

« … У м е н я б ы л и о т н о ш е н и я с а б ь ю з е р о м / н а р ц и с с о м , м н е п о с т о я н н о г о в о р и л и п р о в н е ш н и й в и д . Ч т о я п о х о ж а н а к р а к о в с к у ю к о л б а с у , х о т я д а ж е м е с я ц с р о д о в н е п р о ш е л . В о к р у ж е н и и н е б ы л о д р у з е й . М н е г о в о р и л и , ч т о в с е , ч т о я д е л а ю , г л у п о с т ь , ч т о я т у п а я , с т р а ш н а я и т а к д а л е е . П о э т о м у с л е з ы э т и х к р а с и в ы х д е в у ш е к я п о н и м а ю и о б н и м а ю и х в с е м с е р д ц е м . Д о с и х п о р л е ч у с ь п о с л е т е х о т н о ш е н и й и д о с и х п о р н е н а в и ж у с в о е о т р а ж е н и е в з е р к а л е … В с е г д а с т р а ш н а я , в с е г д а с т а р а я , в с е г д а т о л с т а я и н е д о с т а т о ч н о х о р о ш а » , - п р и з н а л а с ь б л о г е р .

Несмотря на ситуации с дебошем в подмосковной бане, Айза заявила, что Гуф самый добрый человек на планете. При этом блогер считает, что рэпер нуждается в помощи профессионалов. У него может быть биполярное устройство.