Айза посочувствовала бывшим девушкам Крида
Айза-Лилуна Ай посмотрела видеоролик, в котором бывшие подруги Егора Крида рассказывают, насколько тяжко им было в отношениях с музыкантом.
Бизнесвумен прокомментировала данную ситуацию. Экс-супруга Гуфа подчеркнула, что с Кридом незнакома, и конкретно о нем ничего не будет говорить. Но в ее жизни была подобная история. Об этом пишет СтарХит.
«…У меня были отношения с абьюзером/нарциссом, мне постоянно говорили про внешний вид. Что я похожа на краковскую колбасу, хотя даже месяц с родов не прошел. В окружении не было друзей. Мне говорили, что все, что я делаю, глупость, что я тупая, страшная и так далее. Поэтому слезы этих красивых девушек я понимаю и обнимаю их всем сердцем. До сих пор лечусь после тех отношений и до сих пор ненавижу свое отражение в зеркале… Всегда страшная, всегда старая, всегда толстая и недостаточно хороша», - призналась блогер.
Несмотря на ситуации с дебошем в подмосковной бане, Айза заявила, что Гуф самый добрый человек на планете. При этом блогер считает, что рэпер нуждается в помощи профессионалов. У него может быть биполярное устройство.