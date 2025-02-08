Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию

Участники движения «Ветераны России» направили в МИД РФ обращение с целью запретить американскому рэперу Канье Уэсту въезд в Россию и объявить его персоной нон-грата, сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что причиной этому стали публикации певца в соцсети X, где он назвал себя нацистом и выражал восхищение Адольфом Гитлером.

По мнению общественников, действия Уэста попадают под уголовную статью о реабилитации нацизма. Они считают, что артистам из стран Запада с такой позицией не место в России.

Ранее Уэст назвал разорвавшего с ним сотрудничество российского дизайнера Гошу Рубчинского другом и пожелал ему всего наилучшего. Артист также предложил модельеру «снова оттянуться в России» этим летом. Пост появился спустя несколько часов после заявления Рубчинского о том, что он разрывает сотрудничество с брендом Уэста Yeezy. Дизайнер написал, что сосредоточится на перезапуске собственного бренда в ближайшее время.

В аккаунте Канье Уэста появились признания в любви к Гитлеру

До этого Уэст в серии публикаций на странице в X утверждал, что является нацистом, а также заявлял о любви к Гитлеру. Это произошло после того, как он озадачил своих фанатов просьбой к президенту США Дональду Трампу освободить Пи Дидди из тюрьмы. Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев, комментируя выходку артиста, заявил, что его могут заставить извиниться за скандальные твиты.