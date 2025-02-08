Канье Уэст предложил Рубчинскому «оттянуться» в России
Американский рэпер Канье Уэст предложил российскому дизайнеру Гоше Рубчинскому встретиться и провести время вместе. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.
Музыкант выразил благодарность Рубчинскому и пожелал ему всего наилучшего.
«Давай снова оттянемся в России этим летом!» — добавил он.
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Ранее Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с Уэстом. Дизайнер, который начал работать с артистом с февраля 2023 года, поблагодарил команду Yeezy и анонсировал перезапуск собственной модной марки.
Его заявление прозвучало на фоне скандальных публикаций рэпера в X. Он написал более сотни постов с обвинениями в адрес рэпера P.Diddy и расистскими высказываниями.