12-летняя исполнительница «Сигма Бой» подверглась буллингу в школе

Юная певица Мария Янковская призналась Super.ru, что перешла на онлайн-обучение из-за буллинга в школе.

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« Б ы л о м н о г о в н и м а н и я в м о ю с т о р о н у . М е н я б у к в а л ь н о н е о с т а в л я л и в п о к о е . Я п р и х о д и л а д о м о й и п л а к а л а » , — п о д е л и л а с ь 1 2 - л е т н я я а р т и с т к а .

По словам Янковской, онлайн-обучение оказалось гораздо легче и продуктивнее. Она порадовалась, что теперь может пересматривать и переслушивать лекции, тщательнее разбираться в теме. Однако, сообщила артистка, времени на встречи с друзьями у нее по-прежнему не хватает.

« С д р у з ь я м и в с т р е ч а т ь с я т е п е р ь п о ч т и н е т в р е м е н и , д а и г у л я т ь и з - з а п о п у л я р н о с т и у ж е н е п о л у ч а е т с я . С е й ч а с с а м ы й о п т и м а л ь н ы й в а р и а н т — н о ч е в к а с п о д р у ж к а м и » , — р а с с к а з а л а п е в и ц а .

Также девочка выразила мнение, что композиция «Сигма Бой» приобрела популярность как в России, так и за рубежом из-за своей простоты.

« Т а м з а п о м и н а ю щ а я с я м е л о д и я и с л о в а , к о т о р ы е п о н я т н ы в с е м . И п о т о м у ч т о м о я м а м а , к а к п р о д ю с е р , п р о ф е с с и о н а л ь н о з а н и м а л а с ь п р о д в и ж е н и е м » , — о т м е т и л а Я н к о в с к а я .

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.