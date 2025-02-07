Вернувшийся в Россию Кортнев готов выступать за 500 тысяч рублей

Солист группы «Несчастный случай», 58-летний Алексей Кортнев, недавно вернулся в Россию и готов проводить концерты за сумму в 500 тысяч рублей, пишет газета «Жизнь».

Кортнев прибыл в РФ не так давно. Музыкант уехал в Америку после критики специальной военной операции. Поскольку на Западе артист не пользовался популярностью, он решил заработать на российской аудитории.

Алексей Анатольевич готов отказаться от привычного роскошного образа жизни ради частных концертов. Он не против разместиться со своей командой в стандартном гостиничном номере вместо люксов и путешествовать эконом-классом.

За выступление продолжительностью от 45 до 90 минут музыкант запрашивает 500 тысяч рублей. Если же заказчик желает видеть полный состав группы, стоимость возрастает до 1,2 миллиона рублей. При безналичной оплате Кортнев требует дополнительно 10 % к общей сумме.

Следует отметить, что благодаря поддержке российских поклонников музыкант смог приобрести свои квартиры в столице, общая стоимость которых составляет примерно 70 миллионов рублей, передает издание.

Напомним, концерт Алексея Кортнева в Иркутске в 2022 году был отменен из-за высказываний вокалиста. Стоимость билетов на мероприятие варьировалась от 900 до 3000 рублей.