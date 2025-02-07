Канье Уэст послал русским матом стилиста Гошу Рубчинского

Рэпер Канье Уэст опубликовал на своей VK-странице обращение к стилисту Гоше Рубчинскому после того, как стало известно о прекращении их сотрудничества.

« Г о ш а [ и д и к ч е р т у ] » , — н а п и с а л к а п с л о к о м р э п е р .

Рубчинский в свою очередь в той же соцсети ответил на пост исполнителя фразой: «Дед совсем уже выжил из ума».

Накануне российский дизайнер сообщил, что прекращает сотрудничество с брендом Канье Уэста из-за скандалов вокруг рэпера. Рубчинский также поблагодарил команду Yeezy за уникальный опыт, который «навсегда останется в его сердце».

Позднее Уэст намекнул, что Рубчинский ушел из компании не по собственной воле. В соцсетях рэпер рассказал о сотруднике, которого недавно уволили из-за его критики наряда жены Канье Бьянки Цензори на красной дорожке «Грэмми». Рэпер сообщал, что заблокировал и уволил «того ниггу», который не оценил выход Цензори.

Также Уэст написал свыше 20 постов за час про нацизм, евреев и Илона Маска. Среди прочего, он признался в любви Адольфу Гитлеру и назвал себя нацистом.