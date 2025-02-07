SHAMAN и Мизулина публично признались в любви

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выложили неоднозначные посты в соцсетях. Их публикацию можно принять за публичное признание в любви друг к другу.

© телеграм-канал Екатерины Мизулиной

« Т ы м о й » , — н а п и с а л а М и з у л и н а в с в о е м t e l e g r a m - к а н а л е . «Ты моя» — после выложил фотографию с такой подписью Shaman.

После развода певца, в социальных сетях начали появляться слухи о возможном его романе между Мизулиной. А недавно в сети давно появились видеозаписи и фото, на которых известный артист в шутливом ключе имитирует поцелуй с лидером Лиги безопасного интернета. Хотя прямых доказательств такой связи не предоставлено, оба иногда публиковали двусмысленные комментарии в своих аккаунтах.