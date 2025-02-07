Певица Анна Седокова наняла 7 адвокатов. Об этом в соцсетях рассказал отец умершего баскетболиста Яниса Тиммы.

Райтис Тимма резко высказался по поводу решения артистки возвращаться на сцену. Он удивлен поведением певицы, а видео, где Седокова плачет взахлеб, назвал «неестественным» и театральным.

Отец спортсмена рассказал, что как только мать Яниса Аусма узнала о смерти, то тут же позвонила Седоковой. Однако бывшая жена сына не отвечала несколько часов. Седокова перезвонила только в 11:34.

« В м е с т о т о г о , ч т о б ы в ы р а з и т ь с о б о л е з н о в а н и я м а т е р и , Анна деловито спросила: не знает ли Аусма кода доступа к телефону Яниса. Код был матери неизвестен. Тогда Седокова сказала, что пойдет к следователю и перезвонит Аусме», - рассказал Райтис Тимма.

После этого появились сообщения, что Седокова в частной клинике, у нее нервный срыв. Райтис считает – «что-то не сходится». Также ему известно, что в день смерти Яниса Седокова обратилась за помощью к юристам.

« В с е г о С е д о к о в а н а н я л а с е м ь а д в о к а т о в . Я д у м а ю , у н е е е с т ь с т р а х б о л ь ш о й и о п р а в д а н н ы й » , - н а п и с а л о н в л и ч н о м б л о г е .

Певица прервала молчание 4 февраля. Похудевшая Седокова записала видео, в котором рассказала, что планирует давать концерты. Вместе с тем она призналась – наступил самый сложный этап в жизни.