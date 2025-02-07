Монеточка* оплатила штраф за отсутствие плашки иноагента

Певица Монеточку, чье настоящее имя Елизавета Гырдымова (признана иноагентом), оплатила штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что суд оштрафовал артистку за нарушение деятельности иноагента в июне 2023 года.

« В я н в а р е э т о г о г о д а м о с к о в с к и е с у д е б н ы е п р и с т а в ы в о з б у д и л и н а н е е и с п о л н и т е л ь н о е п р о и з в о д с т в о о в з ы с к а н и и д о л г а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Уточняется, что постановление об окончании производства было вынесено 5 февраля.

Ранее сообщалось, что кандидатуры рэпера Ивана Алексеева (признан в России иноагентом), известного как Noize MC, и Монеточки выдвинули на Нобелевскую премию мира-2025.

Минюст России признал Монеточку иноагентом 20 января 2023 года.