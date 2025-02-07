Баста о Гуфе: «Самый нестабильный человек в моей жизни»

Рэпер Баста пожаловался, что не может закончить альбом из-за Гуфа
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) пожаловался на VK-шоу «Натальная карта» на работу с рэпером Гуфом (Алексей Долматов).
«Самый нестабильный человек в моей жизни, за годы нашего, скажем так, творческого романа, — это Алексей. То он сидит, то он в дурке, то выходит…», — посетовал музыкант.
Вакуленко напомнил, что уже давно договаривался с коллегой о выпуске совместного альбома, который они никак не могут закончить.
«Договариваться с ним [Гуфом] просто, но потом ничего не получается», — заявил артист.
По словам Вакуленко, он по-прежнему надеется на сотрудничество с Гуфом, поскольку они уже пообещали людям выпустить совместную пластинку.
В сентябре 2023 года Баста заявлял, что больше не хочет работать вместе с Гуфом из-за проблем с психикой у коллеги. К тому моменту, признавался музыкант, было написано несколько крутых демок к альбому. Потом у Гуфа «произошел какой-то кульбит», и они приостановили работу.
В начале января стало известно, что Гуф открывает собственный лейбл. Еще до этого рэпер рассказывал, что намерен завершить гастрольную деятельность, поскольку «подустал скакать по сцене».