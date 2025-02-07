Рэпер Баста пожаловался, что не может закончить альбом из-за Гуфа

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) пожаловался на VK-шоу «Натальная карта» на работу с рэпером Гуфом (Алексей Долматов).

Баста о Гуфе: «Самый нестабильный человек в моей жизни»
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«Самый нестабильный человек в моей жизни, за годы нашего, скажем так, творческого романа, это Алексей. То он сидит, то он в дурке, то выходит», посетовал музыкант.

Вакуленко напомнил, что уже давно договаривался с коллегой о выпуске совместного альбома, который они никак не могут закончить.

«Договариваться с ним [Гуфом] просто, но потом ничего не получается», заявил артист.

По словам Вакуленко, он по-прежнему надеется на сотрудничество с Гуфом, поскольку они уже пообещали людям выпустить совместную пластинку.

В сентябре 2023 года Баста заявлял, что больше не хочет работать вместе с Гуфом из-за проблем с психикой у коллеги. К тому моменту, признавался музыкант, было написано несколько крутых демок к альбому. Потом у Гуфа «произошел какой-то кульбит», и они приостановили работу.

В начале января стало известно, что Гуф открывает собственный лейбл. Еще до этого рэпер рассказывал, что намерен завершить гастрольную деятельность, поскольку «подустал скакать по сцене».

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