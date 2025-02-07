Баста о Гуфе: «Самый нестабильный человек в моей жизни»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) пожаловался на VK-шоу «Натальная карта» на работу с рэпером Гуфом (Алексей Долматов).

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« С а м ы й н е с т а б и л ь н ы й ч е л о в е к в м о е й ж и з н и , з а г о д ы н а ш е г о , с к а ж е м т а к , т в о р ч е с к о г о р о м а н а , — э т о А л е к с е й . Т о о н с и д и т , т о о н в д у р к е , т о в ы х о д и т … » , — п о с е т о в а л м у з ы к а н т .

Вакуленко напомнил, что уже давно договаривался с коллегой о выпуске совместного альбома, который они никак не могут закончить.

« Д о г о в а р и в а т ь с я с н и м [ Г у ф о м ] п р о с т о , н о п о т о м н и ч е г о н е п о л у ч а е т с я » , — з а я в и л а р т и с т .

По словам Вакуленко, он по-прежнему надеется на сотрудничество с Гуфом, поскольку они уже пообещали людям выпустить совместную пластинку.

В сентябре 2023 года Баста заявлял, что больше не хочет работать вместе с Гуфом из-за проблем с психикой у коллеги. К тому моменту, признавался музыкант, было написано несколько крутых демок к альбому. Потом у Гуфа «произошел какой-то кульбит», и они приостановили работу.

В начале января стало известно, что Гуф открывает собственный лейбл. Еще до этого рэпер рассказывал, что намерен завершить гастрольную деятельность, поскольку «подустал скакать по сцене».