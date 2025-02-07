Канье Уэст намекнул на увольнение Рубчинского из-за его недовольства скандалом на «Грэмми»
Американский рэпер Канье Уэст намекнул на увольнение российского дизайнера Гоши Рубчинского из-за его недовольства скандалом на музыкальной премии «Грэмми». Соответствующая публикация появилась на странице музыканта в X (ранее — Twitter).
В посте (на момент написания новости он был удален — прим. «Ленты.ру») он заявил, что человеку, который работал с ним, не понравился выход его супруги, архитектора Бьянки Цензори, на красную дорожку церемонии. Известно, что тогда избранница Уэста предстала перед камерами в прозрачном мини-платье без нижнего белья.
«Уволен и заблокирован. Людей, ищущих работу, больше, чем тех, кто ее предлагает», — написал рэпер, не уточнив имя и фамилию сотрудника.
Ранее Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с Уэстом. Дизайнер, который начал работать с артистом с февраля 2023 года, поблагодарил команду Yeezy и анонсировал перезапуск собственной модной марки.