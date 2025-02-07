Канье Уэст намекнул на увольнение Рубчинского из-за его недовольства скандалом на «Грэмми»

Американский рэпер Канье Уэст намекнул на увольнение российского дизайнера Гоши Рубчинского из-за его недовольства скандалом на музыкальной премии «Грэмми». Соответствующая публикация появилась на странице музыканта в X (ранее — Twitter).

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В посте (на момент написания новости он был удален — прим. «Ленты.ру») он заявил, что человеку, который работал с ним, не понравился выход его супруги, архитектора Бьянки Цензори, на красную дорожку церемонии. Известно, что тогда избранница Уэста предстала перед камерами в прозрачном мини-платье без нижнего белья.

« У в о л е н и з а б л о к и р о в а н . Л ю д е й , и щ у щ и х р а б о т у , б о л ь ш е , ч е м т е х , к т о е е п р е д л а г а е т » , — н а п и с а л р э п е р , н е у т о ч н и в и м я и ф а м и л и ю с о т р у д н и к а .

Ранее Рубчинский объявил о прекращении сотрудничества с Уэстом. Дизайнер, который начал работать с артистом с февраля 2023 года, поблагодарил команду Yeezy и анонсировал перезапуск собственной модной марки.