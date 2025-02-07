Калашникова угодила в скандал с женатым мужчиной

Телеведущая Анна Калашникова поругалась с женой боксера Дениса Лебедева Кристиной во время премьеры фильма. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщает издание, сначала на закрытую премьеру пришел сам Лебедев с женой. Супружеская чета с удовольствием позировала на красной дорожке, когда на мероприятие внезапно пришла Анна Калашникова, после чего телеведущая начала оказывать спортсмену знаки внимания прямо на глазах у его супруги. Сам Лебедев, как утверждает источник, заметно занервничал — хватал жену за руку, дергал себя за пиджак и т.д.

Жене спортсмена такое поведение явно не нравилось, о чем девушка заявила открыто. Однако на возмущение Кристины Калашникова не обращала никакого внимания. Когда ситуация предельно накалилась, конфликт прервал режиссер фильма Акан Сатаев, который вмешался в ситуацию и позвал всех на просмотр ленты.

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