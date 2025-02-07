Представитель Анны Asti опроверг слухи о расставании певицы с мужем

Информация о том, что певица Анна Asti рассталась с мужем, бизнесменом и своим концертным директором Станиславом Юркиным не соответствует действительности. Об этом Telegram-каналу «Звездач» заявила менеджер артистки.

Анна Asti и Станислав Юркий поженились в декабре 2020 года спустя примерно год после знакомства. А сегодня появилась новость о том, что супруги больше не живут вместе и артистка удалила общие фото из соцсетей. Однако Юркин все еще представляет интересы Asti как концертный директор.

По словам менеджера певицы, информация не соответствует действительности, и пара не расставалась.

« Т а к ж е в а ж н о о т м е т и т ь , ч т о с н а ч а л а с о л ь н о й к а р ь е р ы А н н а в е д е т с в о й а к к а у н т и с к л ю ч и т е л ь н о к а к м у з ы к а л ь н у ю п л а т ф о р м у , п о э т о м у в н е м н и к о г д а н е б ы л о с о в м е с т н ы х ф о т о г р а ф и й . П р о с и м н е р а с п р о с т р а н я т ь н е д о с т о в е р н у ю и н ф о р м а ц и ю » , - з а я в и л а о н а .

Ранее Asti приняла участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked (почти голый), которая прошла в московском клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря 2023 года. После публикации фото и видео с вечеринки разразился скандал, и певица вместе с мужем покинула Россию, а после возвращения снизила гонорар за выступления.