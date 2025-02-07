Представитель Анны Asti опроверг слухи о расставании певицы с мужем
Информация о том, что певица Анна Asti рассталась с мужем, бизнесменом и своим концертным директором Станиславом Юркиным не соответствует действительности. Об этом Telegram-каналу «Звездач» заявила менеджер артистки.
Анна Asti и Станислав Юркий поженились в декабре 2020 года спустя примерно год после знакомства. А сегодня появилась новость о том, что супруги больше не живут вместе и артистка удалила общие фото из соцсетей. Однако Юркин все еще представляет интересы Asti как концертный директор.
По словам менеджера певицы, информация не соответствует действительности, и пара не расставалась.
«Также важно отметить, что с начала сольной карьеры Анна ведет свой аккаунт исключительно как музыкальную платформу, поэтому в нем никогда не было совместных фотографий. Просим не распространять недостоверную информацию», - заявила она.
Ранее Asti приняла участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked (почти голый), которая прошла в московском клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря 2023 года. После публикации фото и видео с вечеринки разразился скандал, и певица вместе с мужем покинула Россию, а после возвращения снизила гонорар за выступления.