«Не считала себя завидной невестой»: Лариса Долина о новом замужестве

Народная артистка России Лариса Долина ответила на вопрос о новом замужестве. Ее цитирует "Пятый канал".

По словам Долиной, к самостоятельности она привыкла, и ей хорошо одной.

" Я н и к о г д а н е с ч и т а л а с е б я з а в и д н о й н е в е с т о й , д а ж е о б э т о м н и к о г д а н е д у м а л а . П о я в и т с я — д а . А т а к м н е о ч е н ь х о р о ш о о д н о й " ,

Она напомнила, что была замужем три раза и четвертый брак заключать не хочет.

Лариса Долина в 1983 году родила дочь Ангелину от своего первого мужа, джазового музыканта Анатолия Миончинского. Со вторым супругом бас-гитаристом Виктором Митязовым артистка прожила 11 лет — с 1987 по 1998 год.

Третьим мужем артистки стал продюсер Илья Спицын, они расстались в 2016 году. Дочь Долиной Ангелина вспоминала, что мать болезненно переживала развод. Наследнице даже пришлось переехать к родительнице в дом со своим ребенком, чтобы помочь матери.

Накануне суд продлил арест трем фигурантам дела об афере с квартирой Ларисы Долиной.